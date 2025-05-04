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消委會濕紙巾推薦︱消委會測試20款個人護理濕紙巾　一文看清8款滿分名單

兒童健康

撰文： 精明媽咪

發布時間： 24 分鐘前

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消委會測試20款個人護理濕紙巾，即睇8款滿分名單。

【消委會濕紙巾推薦/消委會測試結果】為求方便，照顧嬰幼兒及長者時都會使用個人護理，消委會測試市面上20款個人護理濕紙巾，發現1款含菌量超標近500倍，1款所含溶液的酸鹼值低於標準下限，容易引起皮膚痕癢或炎症，TOPick為大家整合8款消委會五星評分的濕紙巾！

消委會濕紙巾推薦｜消委會測試20款個人護理濕紙巾

消委會《選擇月刊》第561期，測試市面上20款個人護理濕紙巾，全部聲稱沒有消毒效能及適合用於嬰幼兒，主要用途是清潔身體，其中有8款被評分5星。

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消委會濕紙巾推薦｜1款濕紙巾含菌量超標500倍

在本次測試中，所有的樣本也沒有檢驗出大腸菌群、綠膿杆菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、以及任何真菌，惟「DAISO」驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衞生用品衞生標準》所列的上限（200cfu/g）近500倍，反映樣本可能於未開封前已受到微生物污染。

消委會指雖然並非所有細菌皆可引致傳染病的病原細菌，但使用含有過量細菌的濕紙巾，有機會出現現細菌感染，導致結膜炎、喉嚨紅腫、腸胃炎或發燒等症狀，嬰幼兒及長者抵抗力較弱，需多加注意。

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消委會濕紙巾推介｜1款溶液酸鹼值低於標準下限 易引發炎症

另外，「萬寧」所含溶液的酸鹼值為3.2，低於內地《濕巾標準》所訂的下限（酸鹼值3.5-8.5）。消委會表示身體不同部位的皮膚可能會有不同的酸鹼值，但過酸或過鹼的溶液一般會對皮膚造成刺激，容易引起皮膚痕癢或炎症，而其餘19款樣本則符合要求。

消委會濕紙巾推介｜2款驗出可致敏防腐劑

測試亦顯示有2款濕紙巾驗出可致敏的防腐劑，其中「759阿信屋」驗出0.0015%游離甲醛，釋出的甲醛可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。根據歐盟現時的《化妝品條例》訂明，若產品釋出超過0.001%的游離甲醛，須於包裝上標示「釋出甲醛」的警告字句，不過其產品上並未有任何標示。「759阿信屋」濕紙巾樣本的廠商回覆，該產品現時已經下架。

而「nepia」含有2種對對羥基苯甲酸酯（parabens），包括0.039%對羥基苯甲酸甲酯及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，總含量並未有超出歐盟標準上限。對羥基苯甲酸酯因防腐效能高且使用成本相對較低，常被添加至個人護理產品及化妝品中，惟少數人士可能會對其產生過敏反應，引致皮膚發炎。

消委會濕紙巾推薦｜使用濕紙巾4貼士

  • 1. 濕紙巾開封後要避免存放太久，雖然大部分產品有可重複使用的貼紙作封口，但密封程度未必可以完全隔絕細菌入侵，有機會造成衞生問題。
  • 2. 每次抽取濕紙巾後應妥善將開口封好，確保貼紙四周緊貼包裝，有助減少細菌污染未用的濕紙巾，亦可減慢水分蒸發的速度，並防止塵埃或昆蟲等異物進入包裝內。
  • 3. 避免觸碰封口貼紙黏貼的部分，因為手指上的油脂及微塵會降低貼紙的黏力，影響密封程度。
  • 4. 獨立包裝設計的濕紙巾可以減少受細菌污染的機會，但亦會產生更多包裝廢物。消費者在選擇大包裝或小包裝的濕紙巾時，可以先考慮自己的使用習慣，於便利程度與環保之間取得平衡。

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