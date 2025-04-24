謝霆鋒演唱會｜啟德主場館揀位學問 拆解視線受阻位置原因

本周熱話便是香港代表謝霆鋒剛在啟德體育園開騷，滿滿回憶令歌迷超期待。今次分享一些值得留意detail位。

4場霆鋒演唱會甫開售已瞬間售罄，不過演唱會界業內人士分享，其實主辦單位每日仍不定時發放即日門票，換言之，場次仍有少少位有機會出售。

另外，售票平台Cityline向傳媒表示，共接獲 104 宗有關購買視線受阻座位門票的查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天的演唱會，因此翻查購買流程紀錄，顯示全部個案的事主均揀選了視線受阻座位門票類別，最終領取的門票亦與購票資料相符。

Cityline即時向客戶解釋調查結果，當中有 2 宗個案要求提供詳細購買流程紀錄，並按程序提交進一步資料，待核實其購買人身份，隨後會提供其購買視阻門票詳細紀錄證明。

至於有關視線受阻座位的其他查詢，包括座位的劃分及價格安排等，Cityline表示作為售票平台，一直根據各演唱會主辦單位及合作伙伴提供的資訊，供客戶作購票參考，故不便評論個別座位情況，並明白客戶及公眾對購買視阻門票流程的關注，會持續因應顧客意見優化網站及系統，完善購票體驗。

無辜辜視線受阻

歌迷以為自己買了好位，但入場才知視線受阻。其實由於新場館原意用作欣賞球賽，觀眾視線設計是直線向下望，但舉辦演唱會，尤其是三面台，觀眾視線會傾向左或右邊的舞台。綜合眾多樂迷和苦主的經驗，若主辦單位在南看台設計三面台，會有觀眾視線被附近的石屎牆壁稍微阻擋：如Block 512 Row G, H, J, K Seat 327-331；另外，也有前面部分位置被玻璃遮擋視線，如Block 5字頭 Row FF等。

視乎南看台的舞台設計，三面台的話，部分座位更會有負視覺的機會，例如Block 101, Block 202-203, Block 230-232, Block 505-507, Block 533-535。還有其他因素如控制台、大屏幕、燈光或音響擺位等，每次演唱會不同舞台設計，都會令個別座位造成不同程度的視線阻礙，主辦方會基於其判斷，劃分視線受阻座位，再將有關售票交予售票平台。

可惜多年來香港辦演唱會經驗，賣票時間往往早於主辦方擬定好舞台設計藍圖之前，因此很難當刻實際掌握現場視線受阻的位置。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】