  • 28°C
香港時間：2025424日 (四) 15:25

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝霆鋒演唱會｜啟德主場館揀位學問 拆解視線受阻位置原因

休閒消費

撰文： 區家歷

發布時間： 37 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

謝霆鋒演唱會

本周熱話便是香港代表謝霆鋒剛在啟德體育園開騷，滿滿回憶令歌迷超期待。今次分享一些值得留意detail位。

4場霆鋒演唱會甫開售已瞬間售罄，不過演唱會界業內人士分享，其實主辦單位每日仍不定時發放即日門票，換言之，場次仍有少少位有機會出售。

另外，售票平台Cityline向傳媒表示，共接獲 104 宗有關購買視線受阻座位門票的查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天的演唱會，因此翻查購買流程紀錄，顯示全部個案的事主均揀選了視線受阻座位門票類別，最終領取的門票亦與購票資料相符。

Cityline即時向客戶解釋調查結果，當中有 2 宗個案要求提供詳細購買流程紀錄，並按程序提交進一步資料，待核實其購買人身份，隨後會提供其購買視阻門票詳細紀錄證明。

至於有關視線受阻座位的其他查詢，包括座位的劃分及價格安排等，Cityline表示作為售票平台，一直根據各演唱會主辦單位及合作伙伴提供的資訊，供客戶作購票參考，故不便評論個別座位情況，並明白客戶及公眾對購買視阻門票流程的關注，會持續因應顧客意見優化網站及系統，完善購票體驗。

無辜辜視線受阻

歌迷以為自己買了好位，但入場才知視線受阻。其實由於新場館原意用作欣賞球賽，觀眾視線設計是直線向下望，但舉辦演唱會，尤其是三面台，觀眾視線會傾向左或右邊的舞台。綜合眾多樂迷和苦主的經驗，若主辦單位在南看台設計三面台，會有觀眾視線被附近的石屎牆壁稍微阻擋：如Block 512 Row G, H, J, K Seat 327-331；另外，也有前面部分位置被玻璃遮擋視線，如Block 5字頭 Row FF等。

視乎南看台的舞台設計，三面台的話，部分座位更會有負視覺的機會，例如Block 101, Block 202-203, Block 230-232, Block 505-507, Block 533-535。還有其他因素如控制台、大屏幕、燈光或音響擺位等，每次演唱會不同舞台設計，都會令個別座位造成不同程度的視線阻礙，主辦方會基於其判斷，劃分視線受阻座位，再將有關售票交予售票平台。

可惜多年來香港辦演唱會經驗，賣票時間往往早於主辦方擬定好舞台設計藍圖之前，因此很難當刻實際掌握現場視線受阻的位置。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

天價香腸 ｜謝霆鋒親自研發「爆汁烤腸」連續3年全國銷量第一　登陸香港1條索價$15
14:25 2025/04/11
天價香腸 ｜謝霆鋒親自研發「爆汁烤腸」連續3年全國銷量第一　登陸香港1條索價$15
霆鋒烤腸︱「鋒味派」無添加爆汁烤腸香港登場 謝霆鋒演唱會期間限時優惠$15
16:42 2025/04/17
霆鋒烤腸︱「鋒味派」無添加爆汁烤腸香港登場 謝霆鋒演唱會期間限時優惠$15
謝霆鋒演唱會｜《Evolution Nic Live》明起啟德舉行 三大入場備忘
18:50 2025/04/23
謝霆鋒演唱會｜《Evolution Nic Live》明起啟德舉行 三大入場備忘

你可能感興趣

天價香腸 ｜謝霆鋒親自研發「爆汁烤腸」連續3年全國銷量第一　登陸香港1條索價$15
14:25 2025/04/11
天價香腸 ｜謝霆鋒親自研發「爆汁烤腸」連續3年全國銷量第一　登陸香港1條索價$15
霆鋒烤腸︱「鋒味派」無添加爆汁烤腸香港登場 謝霆鋒演唱會期間限時優惠$15
16:42 2025/04/17
霆鋒烤腸︱「鋒味派」無添加爆汁烤腸香港登場 謝霆鋒演唱會期間限時優惠$15
謝霆鋒演唱會｜《Evolution Nic Live》明起啟德舉行 三大入場備忘
18:50 2025/04/23
謝霆鋒演唱會｜《Evolution Nic Live》明起啟德舉行 三大入場備忘
謝霆鋒 啟德體育園 演唱會

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了