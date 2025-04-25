4.23「香港全民閲讀日」 市民積極參與共讀活動
發布時間： 23 小時前
最後更新： 23 小時前
閱讀不單是一種興趣，更可吸收各方面的知識，開闊眼界。4月23日「香港全民閱讀日」當日，全港十八區都有各式與閱讀相關的精彩活動，鼓勵市民養成閱讀習慣，從而提升個人素質。其中，康樂及文化事務署（康文署）轄下香港公共圖書館舉辦的「共讀半小時」活動，邀請不同年齡層的市民一同閱讀，獲積極響應，成功營造全城閱讀的社會氛圍。
為推動全城閱讀，政府去年起將4月23日訂為「香港全民閱讀日」。今年不但於全港十八區公共圖書館設「共讀點」，更在多個康文場地，包括香港科學館、香港藝術館、中山紀念公園、油街實現藝術空間、香港鐵路博物館、彩虹道體育館及荃灣體育館，放置不同類型的書籍，讓市民在非傳統閱讀空間參與共讀活動。而香港公共圖書館亦與安徒生會合作於樂富廣場舉行「共讀半小時」活動及嘉年華，包括故事環節、活動攤位及手工工作坊，並設置閱讀區提供精選書籍，以推廣閱讀。
非傳統閱讀空間共讀 包括體育館、商場
「香港全民閱讀日」的重點節目，是在香港中央圖書館主會場舉行的「共讀半小時」活動。活動期間，康文署署長陳詠雯和參與的學生分享閱讀心得，提到閱讀可以開闊眼界和提升修養，鼓勵學生持續閱讀，並邀請了大灣區文旅達人西DorSi舉辦分享會，大談如何透過閱讀及實地感受創作。
「香港悅讀周」同樂日活動 本周末舉行
為響應「香港全民閱讀日」，香港公共圖書館舉辦的第二屆香港悅讀周於4月19日至27日舉行，以「閱讀／開闊眼界」為主題，透過約450項線上線下活動，推動閱讀成為市民生活習慣，拓展視野。而於本周末（26及27日），一連兩天會於香港中央圖書館展覽館舉辦同樂日，屆時會結合展覽、互動講座及文化體驗，精彩活動還包括著名風景攝影師袁斯樂「人在旅途」攝影分享會、由海洋公園教育大使主持的「下一站保育」: 大熊貓成長之路及冰極運動會講座、「同心共讀親子樂」、STEM Sir「透視熊貓工作坊」，以及多元化的工作坊、表演活動等。各區指定公共圖書館亦於今個週末為大家準備了一連串精彩活動，有與趣的市民可到活動網站了解詳情！
https://hkrw.readingpromotion.gov.hk/
(特約)