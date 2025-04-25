4.23「香港全民閲讀日」 市民積極參與共讀活動 

▲ （大圖）康樂及文化事務署（康文署）署長陳詠雯與中小學學生一同在香港中央圖書館參與「共讀半小時」活動 。圖示陳詠雯（前排左五）、康文署助理署長（圖書館及發展）李子俊（前排右四）、香港學校圖書館主任協會會長黃毅娟（前排右五）與其他嘉賓和學生合照。

閱讀不單是一種興趣，更可吸收各方面的知識，開闊眼界。4月23日「香港全民閱讀日」當日，全港十八區都有各式與閱讀相關的精彩活動，鼓勵市民養成閱讀習慣，從而提升個人素質。其中，康樂及文化事務署（康文署）轄下香港公共圖書館舉辦的「共讀半小時」活動，邀請不同年齡層的市民一同閱讀，獲積極響應，成功營造全城閱讀的社會氛圍。

為推動全城閱讀，政府去年起將4月23日訂為「香港全民閱讀日」。今年不但於全港十八區公共圖書館設「共讀點」，更在多個康文場地，包括香港科學館、香港藝術館、中山紀念公園、油街實現藝術空間、香港鐵路博物館、彩虹道體育館及荃灣體育館，放置不同類型的書籍，讓市民在非傳統閱讀空間參與共讀活動。而香港公共圖書館亦與安徒生會合作於樂富廣場舉行「共讀半小時」活動及嘉年華，包括故事環節、活動攤位及手工工作坊，並設置閱讀區提供精選書籍，以推廣閱讀。

非傳統閱讀空間共讀 包括體育館、商場

「香港全民閱讀日」的重點節目，是在香港中央圖書館主會場舉行的「共讀半小時」活動。活動期間，康文署署長陳詠雯和參與的學生分享閱讀心得，提到閱讀可以開闊眼界和提升修養，鼓勵學生持續閱讀，並邀請了大灣區文旅達人西DorSi舉辦分享會，大談如何透過閱讀及實地感受創作。

▲ 圖示大灣區文旅達人西DorSi在香港中央圖書館和參與共讀半小時活動的學生分享閱讀與創作之間的關係。

「香港悅讀周」同樂日活動 本周末舉行

為響應「香港全民閱讀日」，香港公共圖書館舉辦的第二屆香港悅讀周於4月19日至27日舉行，以「閱讀／開闊眼界」為主題，透過約450項線上線下活動，推動閱讀成為市民生活習慣，拓展視野。而於本周末（26及27日），一連兩天會於香港中央圖書館展覽館舉辦同樂日，屆時會結合展覽、互動講座及文化體驗，精彩活動還包括著名風景攝影師袁斯樂「人在旅途」攝影分享會、由海洋公園教育大使主持的「下一站保育」: 大熊貓成長之路及冰極運動會講座、「同心共讀親子樂」、STEM Sir「透視熊貓工作坊」，以及多元化的工作坊、表演活動等。各區指定公共圖書館亦於今個週末為大家準備了一連串精彩活動，有與趣的市民可到活動網站了解詳情！

https://hkrw.readingpromotion.gov.hk/

▲ 香港公共圖書館亦與安徒生會合作於樂富廣場舉行嘉年華，在社區中進一步推廣閱讀。圖示市民參與嘉年華的故事環節。

(特約)