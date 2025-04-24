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WhatsApp對話｜「進階對話私隱」功能　防止群組對話被自動下載

港聞

撰文： 梁巧恩

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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進階對話私隱」功能，阻止群組對話被自動下載。

WhatsApp帳戶內的群組，雖然方便溝通，但群組成員之間未必非常熟悉，甚至可能出現被誤送入群組的成員，群組討論內容的私隱保護變得更重要。

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WhatsApp 宣佈推出全新私隱保護功能：「進階對話私隱」。此項設定適用於個人與群組對話，協助用戶在需要額外私隱保障時，防止對話內容被帶到 WhatsApp 以外的地方。

啟用此設定後，用戶可防止他人匯出對話內容，阻止媒體檔案自動下載至對方裝置，並限制訊息內容被用於 AI 功能（AI 功能現時只適用於指定國家或地區）。「進階對話私隱」功能可有效避免對話內容外洩至群組對話以外的地方，讓群組對話中的所有成員都能更安心對話。

「進階對話私隱」特別適用於性質較為敏感的群組聊天室，例如討論個人健康狀況的健康互助小組，或在籌劃社區活動時使用，尤其當成員彼此尚不熟識時，更能提升對話的私隱保障。

用戶可透過點按群組名稱，並選擇「進階對話私隱」來啟用此功能。這是新功能的首個版本，未來 WhatsApp 將持續推出更多強化功能，為用戶提供更全面的私隱保護。

此項新設定目前正逐步開放給所有使用最新版本 WhatsApp的用戶。

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