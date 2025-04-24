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陳慧琳演唱會︱Kelly林家謙Oscar合作新歌《鳴謝你而不想說後悔》　實力派龔慈恩廖子妤演繹MV

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撰文： 文體藝online

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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陳慧琳邀林家謙及Oscar合作推出新歌《鳴謝你而不想說後悔》。

【陳慧琳 / 陳慧琳演唱會 / 樂壇天后】在踏入樂壇30週年之際，陳慧琳（Kelly）除宣布7月11日起，於紅館舉行8場《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》外，亦特別邀請新生代音樂人林家謙及Oscar共同打造感恩單曲《鳴謝你而不想說後悔》。

這首歌名源自Kelly在2002年經典作品《最愛演唱會》的結尾歌詞，由MV合作導演Sheng提出創作概念。Kelly分享：「Sheng好鍾意我嘅歌，拍《談情的價值》時建議可以用《鳴謝你而不想說後悔》創作，佢講完我又覺得幾好喎！佢又不斷鼓勵我要同新生代歌手合作，之前我就同AGA，今次就搵咗家謙幫我寫首新歌。」

而Kelly和家謙溝通歌曲主題時，湊巧家謙剛想寫一首關於感恩，又有一個demo叫《Gratitude》，並推薦了填詞人Oscar給Kelly，三人一拍即合，當中Oscar 的歌詞「皮囊中凋謝，靈魂不凋謝」更是Kelly大愛，說：「雖然皮囊會凋謝，但靈魂會長存，所以我想呢首歌嚟鳴謝同陪伴我嘅歌迷。」

陳慧琳演唱會2025｜陳慧琳宣布7月紅館開演唱會　以「結界」為主題重溫Kelly入行30年音樂旅程

陳慧琳新歌《鳴謝你而不想說後悔》MV。

陳慧琳演唱會︱欣賞林家謙才華

《鳴謝你而不想說後悔》找來全新班底合作，作曲由以柔和獨特的歌聲，被網民形容為「喃嘸佬」的唱作人家謙主理，Kelly的新歌唱腔亦因而大不同，Kelly說：「呢首歌唔可以企喺度唱，要喺個空中飄住咁唱，配合歌詞，又唔可以唱到好sweet或者好sad，需要用好輕好輕嘅聲線去唱，所以我就諗不如把聲係好似to be continued待續感覺，聲線要好溫柔，好似喺星空上面唱歌。」

Kelly更大讚家謙才華，直言一聽demo覺得已可以推出，說：「第一次聽家謙唱嘅demo覺得已經可以出街，佢把聲好輕，好舒服嘅感覺。」而因唱腔的改變，令家謙經常暖心提醒Kelly休息，以避免她聲音會攰或令聲帶磨損。

陳慧琳十分欣賞林家謙的才華。

陳慧琳演唱會︱實力派演員演MV

今次MV故事圍繞歌手與歌迷間相互扶持的故事，Kelly做回陳慧琳的角色，但戲份較少，故找來龔慈恩、廖子妤（Fish）等實力派演員演出，家謙則幫忙客串一個歌手角色。

Kelly介紹說：「Fish飾演我嘅歌迷，細細個已經好鍾意我，會寫信分享佢嘅難題，我又會回信鼓勵同幫手解決。Fish嘅角色長大後，爸爸過身，事業上又遇到難題，於是寫咗封信俾我，我又回覆俾佢，就係呢種與歌迷嘅互動。」

至於家謙、Fish這次與Kelly的合作，二人高度讀嘆Kelly外表完全沒變外，二人亦被她的性格吸引，家謙說：「合作前感覺Kelly比較神秘，比較少出嚟，但當佢出現又會嘩一聲，覺得佢冇變過。同Kelly合作覺得佢好平易近人、講效率，做嘢唔會轉彎抹角」。

Fish則非常榮幸能參與Kelly的MV拍攝，說：「認識Kelly係由我中學時期開始，呢個MV有我嘅細個版，正正就係我嗰個年代睇《薰衣草》，特別留意到咁靚女嘅角色。我細個唔算聽得多Kelly廣東歌，因為中學時台灣音樂盛行，當時我係聽Kelly嘅國語歌，好鍾意《再見北極雪》，同周傳雄合作嘅歌《記事本》，都有陪伴我青少年時期。」

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陳慧琳演唱會︱廖子妤愛看看Kelly訪問

在MV中，Fish雖未能與Kelly同場演出，但Fish之前活動有和Kelly見面，覺得她keep得好好，尤其今年30週年演唱會，自己都已長大，但Kelly好似冇變過。

除音樂和電影，Fish特別鍾意看Kelly的訪問，說：「因為我覺得佢個人同熒幕形象幾唔同，佢以前有好多角色比較有距離感，例如一啲專業人士或者好倔強嘅女仔，但訪問見到佢係傻大姐，好有趣。你會睇到佢嘅見解、睇嘢嘅方法，知道佢係好堅韌嘅女性，我都好想成為一個內心好強大嘅人。」

《鳴謝你而不想說後悔》新歌將於4月25日上架，MV於同日晚上9時在陳慧琳Youtube Channel上線。

INFO

陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會
日期：2025年7月11-13 /15-16 /18-20日
時間：晚上8時15分
地點：紅磡香港體育館
票價：HK$1280/ 680/ 480

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