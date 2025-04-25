政府財赤｜6種子基金結餘回撥　葉劉促經常檢討各基金　如無成效應返還

財政預算案提出將6個種子基金未需動用的逾600億元回撥至政府帳目，立法會財委會今日通過有關安排。新民黨議員葉劉淑儀指，歷屆政府都喜歡成立大量基金，關注政府有否經常檢討轄下基金成效，直言「如果已經沒用不如給回政府」。

葉劉淑儀認同6個種子基金的結餘回撥給政府應付財赤，但留意到5個基金屬教育局，建議教育局檢討基金是否有用；又指自己轄下智庫曾有意申請「資優教育基金」，但因申請困難、手續繁複而放棄。

教育局表示，有持續檢視各基金成效，又指「語文基因」共計發放5.4億款項。

許正宇︰各政策局檢視轄下基金政策目標 明年首季完成檢視

選委界馬逢國表示，現時42個基金中有23個屬於種子基金，政府今次回撥6個，而年終結餘在10億以上的基金還有14個，詢問政府檢視情況；又提及「四川地震災區重建工作信託基金」，指結餘尚有7000多萬，但四川重建工作已完全結束，會否考慮回撥。

財庫局局長許正宇表示，正要求各政策局檢視轄下基金政策目標、財務安排、未來現金流，將因應實際情況考慮後續處理，目標明年第一季度完成相關檢視。

選委界陳凱欣關注，醫管局公私營協作基金僅保留18億元供未來5年使用，擔心影響服務水平，詢問未來5年公私營合作計劃規模會否減少。

醫管局表示，已在數年前成立策略採購統籌處，以整合現時的公私營協作計劃。

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