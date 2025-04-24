凍齡女神｜58歲溫碧霞露香肩再扮妲己　時隔24年零走樣　惟1部位疑P圖過龍

【溫碧霞／封神榜／凍齡／美魔女】女星溫碧霞（Irene）曾因當年出演《封神榜》，靠「妲己」一角彈起，至今仍沒有人可以超越她當年的驚艷動人造型。今時今日Irene雖然已年過半百，但身材宛如18歲少女，可見保養得宜。最近她復古再扮演「妲己」，美艷程度依然吸睛。

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現年58歲女星溫碧霞（Irene）時隔24年再次cosplay「妲己」一角，為一款手機遊戲做代言人拍攝宣傳照。相中Irene穿上古裝戲服，大曬性感露香肩，美艷程度不減當年。

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當年《封神榜》飾演妲己一角：

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凍齡女神｜保持少女感十年如一日

Irene復古造型驚艷，惟網民對此亦有讚有彈，除了讚嘆其不老美貌外，亦少不免懷疑相中的Irene會否過分修圖，面上零皺紋零毛孔。出道多年的Irene的確從未走樣，穩守苗條身材和美貌，保持少女感十年如一日，圈中「美魔女」的稱號當之無愧。對於快將60歲的她來說，身材和面容焦慮絕對不是她要面對的課題，她不時大曬性感泳衣照，展露健康性感。她曾公開獨家養生習慣，靠3招凍齡且維持24吋小蠻腰的秘訣：

1. 每日做瑜珈維持少女身材

Irene每天會花1小時做運動，主要是瑜珈，其次亦會打球、踩單車、跳繩、棒式及不同的拉伸動作等，訓練肌耐力，練出24吋小蠻腰。

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2. 作息定時 飲食7分飽

Irene飲食堅持少油、少鹽、低糖及高纖維，並會控制吃7分飽，一日三餐飲食如下：

早餐：喝「菠蘿苦瓜汁」幫助身體排毒，淡化黑色素，讓皮膚保持白皙

午餐：以五穀為主，配合大量蔬菜、瓜類及水果，適量肉類、蛋類及魚類

晚餐：主要選擇蔬菜和高蛋白食物，如鯽魚、西藍花、萵筍、蝦仁等

這些食物營養豐富且飽足感強，加上她平日生活作息定時，幫助她養成易瘦體質。

3. 少生氣 保持情緒平穩

Irene不時出席公開場合，臉上和顏悅色帶著溫文爾雅的笑容，氣質非凡。綜合研究發現，經常生氣的人普遍BMI較高，身體容易儲存脂肪，越容易發胖，故此她多年來保持著樂觀心態和情緒穩定，亦是她抗老的秘密之一。

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