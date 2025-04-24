  • 28°C
香港時間：2025424日 (四) 17:09

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

凍齡女神｜58歲溫碧霞露香肩再扮妲己　時隔24年零走樣　惟1部位疑P圖過龍

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【溫碧霞／封神榜／凍齡／美魔女】女星溫碧霞（Irene）曾因當年出演《封神榜》，靠「妲己」一角彈起，至今仍沒有人可以超越她當年的驚艷動人造型。今時今日Irene雖然已年過半百，但身材宛如18歲少女，可見保養得宜。最近她復古再扮演「妲己」，美艷程度依然吸睛。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

現年58歲女星溫碧霞（Irene）時隔24年再次cosplay「妲己」一角，為一款手機遊戲做代言人拍攝宣傳照。相中Irene穿上古裝戲服，大曬性感露香肩，美艷程度不減當年。

點擊圖片放大
+5
+4

當年《封神榜》飾演妲己一角：

點擊圖片放大
+6
+5

凍齡女神｜保持少女感十年如一日

Irene復古造型驚艷，惟網民對此亦有讚有彈，除了讚嘆其不老美貌外，亦少不免懷疑相中的Irene會否過分修圖，面上零皺紋零毛孔。出道多年的Irene的確從未走樣，穩守苗條身材和美貌，保持少女感十年如一日，圈中「美魔女」的稱號當之無愧。對於快將60歲的她來說，身材和面容焦慮絕對不是她要面對的課題，她不時大曬性感泳衣照，展露健康性感。她曾公開獨家養生習慣，靠3招凍齡且維持24吋小蠻腰的秘訣：

1. 每日做瑜珈維持少女身材

Irene每天會花1小時做運動，主要是瑜珈，其次亦會打球、踩單車、跳繩、棒式及不同的拉伸動作等，訓練肌耐力，練出24吋小蠻腰。

點擊圖片放大
+6
+5

2. 作息定時 飲食7分飽

Irene飲食堅持少油、少鹽、低糖及高纖維，並會控制吃7分飽，一日三餐飲食如下：

  • 早餐：喝「菠蘿苦瓜汁」幫助身體排毒，淡化黑色素，讓皮膚保持白皙
  • 午餐：以五穀為主，配合大量蔬菜、瓜類及水果，適量肉類、蛋類及魚類
  • 晚餐：主要選擇蔬菜和高蛋白食物，如鯽魚、西藍花、萵筍、蝦仁等

這些食物營養豐富且飽足感強，加上她平日生活作息定時，幫助她養成易瘦體質。

3. 少生氣 保持情緒平穩

Irene不時出席公開場合，臉上和顏悅色帶著溫文爾雅的笑容，氣質非凡。綜合研究發現，經常生氣的人普遍BMI較高，身體容易儲存脂肪，越容易發胖，故此她多年來保持著樂觀心態和情緒穩定，亦是她抗老的秘密之一。

點擊圖片放大
+10
+9

相關文章：

凍齡女神｜被譽為「古裝女神」 58歲李若彤素顏直播 蝴蝶形鎖骨震驚網民

凍齡女神丨40歲傅穎近況曝光身體亮紅燈　出街無人認得疑哭訴回應缺席Cookies合體

凍齡女神｜41歲鄧麗欣高清零Filter素顏真樣曝光　網民震驚：唔好再係咁

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

凍齡男神丨《真情》前TVB小生近況曝光56歲零走樣狀態驚人　商界猛人太太背景勁猛料
16:32 2025/03/25
凍齡男神丨《真情》前TVB小生近況曝光56歲零走樣狀態驚人　商界猛人太太背景勁猛料
凍齡女神丨58歲劉玉翠近況曝光　曾因1套經典劇抑鬱纏身20年萌死意　
17:20 2025/03/28
凍齡女神丨58歲劉玉翠近況曝光　曾因1套經典劇抑鬱纏身20年萌死意　
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
14:01 2025/04/02
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
凍齡男神｜50歲男星離婚後被傳極速衰老 　沉寂5年現況曝光外貌驚人
09:00 2025/04/03
凍齡男神｜50歲男星離婚後被傳極速衰老 　沉寂5年現況曝光外貌驚人
逆齡秘密｜56歲單親媽生理逆齡20年　「4招貼地凍齡法」每日只花$93
18:43 2025/04/02
逆齡秘密｜56歲單親媽生理逆齡20年　「4招貼地凍齡法」每日只花$93
凍齡女神｜重現韓劇《宮》經典造型　40歲尹恩惠最新外貌震驚網民
今日 16:52
凍齡女神｜重現韓劇《宮》經典造型　40歲尹恩惠最新外貌震驚網民

你可能感興趣

凍齡男神丨《真情》前TVB小生近況曝光56歲零走樣狀態驚人　商界猛人太太背景勁猛料
16:32 2025/03/25
凍齡男神丨《真情》前TVB小生近況曝光56歲零走樣狀態驚人　商界猛人太太背景勁猛料
凍齡女神丨58歲劉玉翠近況曝光　曾因1套經典劇抑鬱纏身20年萌死意　
17:20 2025/03/28
凍齡女神丨58歲劉玉翠近況曝光　曾因1套經典劇抑鬱纏身20年萌死意　
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
14:01 2025/04/02
凍齡女神丨新戀情曝光疑撻着「女星殺手」　44歲樂基兒誕子後仍似少女公開6招名模凍齡術
健康問題 健康養生 減肥 溫碧霞 凍齡 養生

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了