復活節2025｜4日連假的士電子支付交易金額按年增7成　3萬的士司機已裝八達通藍芽收款機

八達通表示，復活節⾧假期期間，透過八達通流動收款機作電子支付的的士交易金額較去年同期增70%，交易量亦上升69%。旅客版手機八達通的使用人數按年升62%，交易金額則上升50% 。

八達通指，目前有30,000名司機備有八達通藍芽收款機，支援八達通、八達通銀包、銀聯二維碼、微信支付、WeChat Pay HK、PayMe、AlipayHK 和內地支付寶等支付方式。八達通指，自2018年推出商用版八達通App以來，㇐直豁免的士司機的手續費，司機更可選擇把所收車費免費轉至八達通卡。

八達通指，旅客版手機八達通的使用人數上升，反映其便捷性和廣泛適用性越來越受到訪港遊客歡迎，持續成為遊客最常用的電子支付工具。

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，自八達通開放的士支付網絡兼容其他支付平台以來，見證了的士八達通使用量越發增⾧。八達通希望為用戶帶來更方便快捷的支付方式，讓乘客享受更愜意的的士服務，同時推動香港的電子支付生態圈的發展，提升香港市民和旅客的整體出行體驗。

五㇐黃金周將至，八達通會和商戶聯手為客戶帶來更多的優惠，助力香港的經濟發展。

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