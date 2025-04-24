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調查｜飲食業職工總會：輸入外勞公司中逾八成受訪者稱存本地勞工被解僱情況　促設煞停機制

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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飲食業職工總會在今年3月26日至4月16日進行「飲食業輸入外勞對本地工人的影響」意見調查。(工會fb圖片)

飲食業職工總會調查指，有逾七成受訪者稱所在公司已輸入外勞，而在輸入外勞的公司中，有逾八成受訪者稱，存在本地勞工被解僱的情況。工會促設立煞停機制，定時檢討輸入外勞計劃比例及成效。

飲食業職工總會主席林千國指，工會在今年3月26日至4月16日進行「飲食業輸入外勞對本地工人的影響」意見調查，收到2,054份有效回覆，當中逾一半工友都是從事酒樓行業。調查報告顯示，有73%本地工友表示所在公司已輸入外勞，當中輸入11名或以上外勞更高達21.9%。在輸入外勞的公司中，有83.1%受訪者表示存在本地勞工被解僱的情況。

黃必文：近期接到失業求助工友顯著上升  不乏從業多年專業廚師

飲食業職工總會秘書長黃必文指出，近半年工會不斷收到本地工友的失業求助，近期接到失業求助工友顯著上升，其中不乏有從業近多年的專業廚師，有作為家庭經濟支柱的點心師傅，更有不少婦女樓面侍應員失去工作，而不少工友反映網上搵工群組的招聘消息都是「掛羊頭賣狗肉」。有工友反映指，其公司「第一批外勞炒了3個洗碗、1個樓什、1個貨倉、1個點心、多個樓面散工，第二批炒了1個廚師、1個燒味，我是其中1個」。

招冠聰：多數情況是酒樓引入一批外勞  解僱本地樓面侍應員、散工

飲食業職工總會權益幹事招冠聰指出，接到的求助個案中，多數情況是酒樓引入一批外勞，解僱本地樓面侍應員、散工，剩下本地「廚房大佬」和樓面經理。與此同時，自輸入外勞後，不少老闆請外勞做洗碗工，令大批洗碗工失去飯碗，而這些洗碗工大多是以此為生計的婦女。

郭宏興：復活節假飲食業生意慘淡  有部分酒樓將本地工友月薪轉時薪

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指出，在剛剛過去的復活節假期，大批港人外遊，本港飲食業生意慘淡。有部分酒樓將本地工友人工由月薪制轉為時薪制，生意冷清時就即日叫本地工友放無薪假，工友們人工減少，影響生計。

工會倡議：政府應積極採取措施保障本地勞工優先就業；設立煞停機制，定時檢討輸入外勞計劃比例及成效；推行舉報機制，容許工友及工會舉報「假補充 真取代」濫用外勞計劃取代本地工人的僱主；鼓勵僱主改善工友待遇及就業環境，提高行業的吸引力；加強職業培訓，提高本地飲食業工人競爭力。

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