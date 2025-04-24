著數優惠｜明治免費派全新無乳糖牛奶口袋裝　限時6日港九新界指定地點有得拎

【著數優惠/免費牛奶/免費禮品】各位精明靚媽要留意了，日本知名食品品牌明治（CP-Meiji Hong Kong）推出了全新無乳糖牛奶「口袋裝」，為了讓更多人體驗新品，將於4月25日起指定六個日子，在不同地點免費派發牛奶，而且更會贈送獨家的Happy Tummy貼紙，小朋友們「有得飲又有得玩」，立即睇睇派發詳情！

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明治免費派牛奶｜全港六個地點派發

CP-Meiji Hong Kong於其社交平台出帖，宣佈於明日（25日）起於鰂魚涌、旺角、葵芳、大圍、銅鑼灣及尖沙咀六個地點設置流動車，而市民只需要關注同Like「CP-Meiji Hong Kong」的Facebook或Instagram，便可以免費獲得200ml牛奶及Happy Tummy貼紙，數量有限，先到先得。

明治免費派牛奶｜派發的日子及地點

日期 地點 4月25日 鰂魚涌（康橋大廈對出） 4月26日⁣ 旺角（朗豪坊對出） 4月27日 葵芳（葵涌廣場對出） ⁣ 5月9日 大圍港鐵站A出口附近 ⁣ 5月10日 銅鑼灣（崇光百貨附近） 5月11日 尖沙咀海防道⁣

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