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著數優惠｜明治免費派全新無乳糖牛奶口袋裝　限時6日港九新界指定地點有得拎

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

明治於明日（25日）起於鰂魚涌、旺角、葵芳、大圍、銅鑼灣及尖沙咀六個地點設置流動車，而市民只需要關注同Like「 CP-Meiji Hong Kong」的Facebook或Instagram，便可以免費獲得200ml牛奶及Happy Tummy 貼紙，數量有限，先到先得。

【著數優惠/免費牛奶/免費禮品】各位精明靚媽要留意了，日本知名食品品牌明治（CP-Meiji Hong Kong）推出了全新無乳糖牛奶「口袋裝」，為了讓更多人體驗新品，將於4月25日起指定六個日子，在不同地點免費派發牛奶，而且更會贈送獨家的Happy Tummy貼紙，小朋友們「有得飲又有得玩」，立即睇睇派發詳情！

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明治免費派牛奶｜全港六個地點派發

CP-Meiji Hong Kong於其社交平台出帖，宣佈於明日（25日）起於鰂魚涌、旺角、葵芳、大圍、銅鑼灣及尖沙咀六個地點設置流動車，而市民只需要關注同Like「CP-Meiji Hong Kong」的Facebook或Instagram，便可以免費獲得200ml牛奶及Happy Tummy貼紙，數量有限，先到先得。

明治免費派牛奶｜派發的日子及地點

日期地點
4月25日鰂魚涌（康橋大廈對出）
4月26日⁣旺角（朗豪坊對出）
4月27日葵芳（葵涌廣場對出） ⁣
5月9日大圍港鐵站A出口附近 ⁣
5月10日銅鑼灣（崇光百貨附近）
5月11日尖沙咀海防道⁣

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