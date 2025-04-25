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TOPick會員有獎｜送你「課外活動節 暨 教材用品博覽2025」免費入場券4張 (100份)(價值$120)

親子好去處

發布時間： 2025/04/25 13:05

最後更新： 2025/04/25 13:37

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「課外活動節暨教材及用品博覽2025」

5月3日至5日會展盛大舉行

課外活動嘉年華「課外活動節暨教材及用品博覽2025」(「博覽」)5月3至5月5日於香港會議展覽中心展覽廳1ABC舉行。大會秉持「全人教育，啟發潛能」的理念，邀請多間具規模的教育機構和教材供應商參與，展會上的課程和教材均經嚴格篩選，確保品質可靠。家長和學童可親身體驗不同課程及教材特色，選擇最適合的學習方案，為教育資源供需雙方搭建全方位交流平台，帶來更大效益。

「課外活動節暨教材及用品博覽2025」打破常規，帶領各類型教育中心和教材提供者，走出固有的宣傳渠道，直接展示參展商自己的優勢及特點。博覽現場設逾百場精彩活動，包括2025年allstar Minime及少年劍擊個人及團體錦標賽、香港現代五項青少年甄選賽、迷你四驅車世界賽選手權選拔賽、魔道場B-MAX挑戰賽、香港圍棋大師賽，以及第十五屆教師體育節跳繩比賽和RUMMIKUB U18精英盃，為年輕選手提供展現才華的舞台。

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大會今年夥拍香港青年協會設SLASH POINT專區，參加者可體驗日本光雕藝術工作坊、吹糖大挑戰、彩沙畫蠟燭製作、花式劍球等運動，以及親子身體彩繪、按摩工作坊和UV水晶滴膠創作，讓大小朋友一同享受創作樂趣。

大會舞台亦將呈獻多項精彩表演，包括學界才藝大匯演、香港豐生跆拳道表演、活力動感拉丁舞表演、各類音樂演出和話劇表演等。參觀者更可欣賞到德萃舞夢者、啤啤聲Singing Show、YAYAKIDS躍動大舞台、小藝谷兒童話劇團歌舞話劇表演、WHYSOMUSIC學生匯演、滾軸溜冰和夏日繽紛街舞Show，展現學生多元才藝。

初嘗新興運動 留下難忘體驗

課外活動節還提供多項體驗活動，讓參加者親身嘗試高爾夫球，匹克球，IPSC實用射擊、單車活動及花式單車示範、千人迷你花牌工作坊及各年齡組別的跳繩體驗。

同場亦將舉行Hong Kong Taekwondo Grand Prix 2025，為參加者帶來難忘的體育體驗。其他特別活動包括第三屆深港澳青少年創意設計大賽頒獎典禮、100夢「您」財築夢成長計劃啟動禮、「小孩在野」講座，以及第二屆全港中小學動物模型上色比賽和紅梅花牌盃2025第三屆《童心•傳藝》港式花牌繪藝比賽頒獎禮，讓參加者在輕鬆愉快的氣氛中認識不同範疇的課外活動。

課外活動節暨教材及用品博覽2025

日期: 2025年5月3至5日 (星期六至一)

時間: 上午10時至晚上7時

地點: 香港會議展覽中心1號展覽廳ABC (會展站B3或灣仔站A5出入口)

網址: https://www.exhibitiongroup.com.hk/exhibitions/ecaexpo2025

TOPick攤位號碼: 1B-K50

想嬴走「課外活動節 暨 教材用品博覽2025」免費入場券4張 (100份)(價值$120)? 即睇以下遊戲玩法!

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

截止日期：4月28日（星期一）（23：59）
公佈得獎：4月29日（星期二）
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