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啟德演唱會｜售票平台Cityline收104宗視線受阻門票查詢　紀錄顯示全部事主均揀選該類門票

港聞

發布時間： 4 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

演唱會購票平台Cityline表示，截至星期三共接獲104宗有關購買視線受阻座位門票的查詢。（資料圖片）

【啟德體育園/演唱會/Coldplay/謝霆鋒/五月天】啟德體育園盛事不斷，惟上月底首場Coldplay演唱會已發生「負角度」的座位視線嚴重受阻問題。

售票平台Cityline回覆查詢表示，截至周三（23日）共接獲104宗有關購買視線受阻座位門票的查詢，涉及Coldplay、謝霆鋒和五月天在啟德體育園舉行的演唱會。

點擊圖片放大

Cityline表示，已隨即翻查紀錄，顯示全部個案事主均揀選了視線受阻座位門票類別。

平台稱，已即時向客戶解釋調查結果，當中有兩宗個案要求提供詳細購買流程紀錄，並按程序提交進一步資料，讓平台核實其購買人身份，平台隨後會提供其購買視線受阻門票詳細紀錄證明。

平台續稱，作為售票平台，一直根據各演唱會主辦單位及合作伙伴提供資訊，供客戶作購票參考，故不便評論個別座位情況。平台會持續就顧客意見改善網站及系統。

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