東盟｜林定國以署理特首身份晤東盟代表團　鼓勵東盟企業用香港專業服務開拓市場

首次署理行政長官的林定國今日（24日）與到訪香港的中國—東盟聯合合作委員會代表團成員會面，鼓勵東盟成員國企業利用香港作為平台，通過香港的專業服務，開拓海外和內地市場。

林定國在會面期間表示，香港與東盟的經貿關係密切，東盟長期是香港第二大貿易夥伴。特區政府上月推出特邀人士入境便利計劃，為來自東盟國家的特邀人士提供更便利的出入境安排，促進香港與東盟的經貿往來和人文合作，進一步深化香港與東盟的聯繫。他亦感謝東盟成員國一直支持香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》。



林定國向代表團成員介紹香港的優勢和發展機遇。他指出，香港作為中國境內唯一的普通法司法管轄區，擁有完善法律制度和頂尖法律及爭議解決服務的獨特優勢。

▼ 點擊圖片放大 +2

許正宇介紹港金融業最新發展 歡迎東盟企業善用香港投融資優勢

另外，財經事務及庫務局局長許正宇今日與中國-東盟聯合合作委員會訪港代表團見面，就推進香港和粵港澳大灣區與東盟深度合作交流意見，香港金融管理局及香港交易所代表亦有出席。

許正宇邀東盟成員國積極參與下屆「亞洲金融論壇」

許正宇向代表團介紹香港金融業的最新發展，包括香港多元化、具國際信譽的金融服務優勢，以及在多個金融領域的領先地位——香港是亞洲最大的國際債券發行中心，亦是全球第二、亞洲第一的跨境財富管理中心；同時在對沖基金、風險管理、保險業以及綠色金融方面均處於區內領導地位，歡迎東盟企業善用香港的投融資優勢，拓展海外業務，並誠邀東盟成員國積極參與下屆「亞洲金融論壇」。

梁君彥晤東盟代表團 強調面對貿易戰的陰霾需加強合作

立法會主席梁君彥、議會聯絡小組委員會委員林健鋒，以及立法會秘書長衛碧瑤與代表團會面。梁君彥會晤時強調，香港作爲高度外向型的國際自由港，自由貿易政策是其核心競爭力，在單邊主義、保護主義抬頭的當下，東盟是祖國和香港值得信任的合作伙伴，面對貿易戰的陰霾和不確定性，一方面需冷靜應對，另一方面則需加強合作，轉危為機，尋找出路。

代表團由中國駐東盟大使、中國東盟聯合合作委員會共同主席侯豔琪率領，成員包括中國、馬來西亞、柬埔寨、印尼、新加坡、泰國、越南、東帝汶、老撾、菲律賓、汶萊駐東盟的高級官員。代表團於四月二十三及二十四日訪港，期間與特區政府主要官員、立法會主席和其他主要機構代表會面交流，並參觀超級一號貨站和立法會，了解香港的最新發展。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】