娛圈孝順仔︱幼年患嚴重哮喘+語言障礙母悉心照顧 「送水輝」為餅印媽媽慶生：永遠愛你

【送水輝/愛回家/許家傑】TVB劇境劇《愛·回家之開心速遞》飾演宋瑞輝「送水輝」一角的許家傑（Jack）是孝順仔，平時與媽媽同住照顧對方，早前因為未能陪媽媽慶祝母親節及生日而自責，而最近Jack終於有時間陪媽媽慶生，更向媽媽講，「永遠愛你」，非常溫馨。

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許家傑近日在社交平台分享兩張與母親的合照，並留言說：「老媽子生日快樂，多謝你送我嘅酒粒，我會笑多啲等佢成日可以出嚟俾人見到。#媽媽的優良基因#最緊要身體健康#loveuforever」照片所見，兩母子相當似樣，一樣擁有小酒窩，許家傑買了生日蛋糕為媽媽在酒樓慶生，簡簡單單但相當溫馨。

許家傑幼年患語言障礙

許家傑曾經在訪問中透露，年幼有語言障礙，全世界都不知道他說什麼，只得媽媽一個聽得懂，媽媽每星期都會帶他見治療師，用了一年時間去矯正，現在長大才口齒伶俐。

另外，他小時候患有嚴重的哮喘病，親友向他提及媽媽在下大雨的半夜送他到急診室。他小時候特別頑皮，試過踩單車衝落池塘，媽媽試過因此而打他耳光，自此他永遠都記住，不但沒有生媽媽氣，反而多謝她的耳光，令他學乖。

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許家傑公屋長大憑送水輝一角彈起

許家傑自小在粉嶺華明邨長大，曾就讀位於香港北區的粉嶺公立學校及聖芳濟各書院，入行前曾任職審計員，擁有會計學高級文憑學歷。他參選香港先生入行，不過入行後星運平平，多數飾演配角和閒角。直至2017年加入處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「宋瑞輝（送水輝）」一角而為人認識，與林淑敏飾演的「龍力蓮（大小姐）」的螢幕情侶備受歡迎，並憑該角色入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最受歡迎電視男角色」，直至2021年，許家傑與林淑敏獲得「最受歡迎電視拍檔」獎。

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