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偽Cityline賬戶｜Cityline假專頁推優先訂票服務　官方籲用戶注意2大特點辨別

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Cityline假專頁推優先訂票服務，官方籲用戶注意2大特點辨別。

【Cityline / 假官方賬戶 / 門票】不少未能在官網公售時購得演唱會門票的粉絲，情急之下可能會尋求其他渠道，一定要注意辨別對方的真實性，避免衝動過數造成損失。

近日，Facebook出現一個高仿「Cityline Hong Kong」專頁，簡介信息及帖文排佈設計與真的專頁十分相似，發布多個演唱會有關資訊，更有「訂票搶先一步」及「前排留位」服務，有不少網民中伏；對此，真正的Cityline發帖提醒網民小心辨別。

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偽Cityline賬戶｜假賬戶提供「優先訂票訂位」

偽「Cityline Hong Kong」Facebook專頁發布了多個演唱會帖文，除了提供演唱會資訊外，還寫明「#門票優先訂票攻略」、「訂票搶先一步，想要前面排粉絲就要喇喇聲搵我地預先留位/靚位」，如若有需要可私訊查詢票價及訂購。

而偽專頁與真正的Cityline專頁十分相似，帖文排布相信是模仿真正專頁的帖文風格；簡介中的大部分信息也一致，更詳細的是，還寫明了辦公地址，不過它並未提供電話號碼。有不少網民留言稱已經中伏。

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偽Cityline賬戶｜官方籲用戶注意2大特點辨別

對此，真正的「Cityline (Hong Kong)」在官方專頁發帖「提防假社交媒體賬戶/WhatsApp」注意辨別真偽，留意2大賬號特點，第一是官方Facebook賬號為「Cityline (Hong Kong)」，且號碼為3761 6600並有官方藍剔認證；另外，官方所有門票僅在官網及手機應用程式發售，並未提供其他途徑購買。

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