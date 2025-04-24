日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細

【日本地震/2025預言/地震預言】今年地震頻繁發生，有關地震的預言一直引起人們討論和關注，除了日本預言漫畫《我所看見的未來》預言今年7月5日會發生大地震，引發巨大海嘯外，近日日本瘋傳一位來自沖繩、自稱是靈能者金城保的預言，指4月26日（周六）當地時間下午2時58分，東京灣北部會發生8.3級大地震，並掀起30米高巨大海嘯，將東京毀滅！

日本地震預言｜日本神人預言4.26東京灣北部發生8.3級大地震

近日日本網上流傳一個來自沖繩金城保 （金城さん）的預言，指4月26日下午2時58分，東京灣北部會發生8.3級的大地震，並引發超過30米高的巨大海嘯，93分鐘後會陷入一片黑暗，地下結構放大了地震波，帶來超出預期的災害，「東京遭到毀滅」。

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日本地震預言｜預言引日本網民關注：2點後一定要待在高處

預言準確地預測了地震發生的地點、時間及規模，引起大批網民關注。有人指地震規模遠遠超過了關東大地震，另外也有人表示當日要留在高處的地方，「如果真的應驗了，那可不是開玩笑的」、「下午兩點過後一定要待在高處」、「4月26日那天先申請在家上班」。

有不少人指金城保的預言準確度達98%，原因是他以往的預言也一一實現，其中包括2011年的3月11日東日本大地震，有網民指金城保早在311發生前幾年已曾警告那場地震，甚至連海嘯亦有預測到，「據說連受災區域都講得非常具體」、「他真的有準確預言過東日本大地震」。

雖然這些地震預言並沒有科學根據，但日本地震調查委員會指南海海槽大地震的周期逼近，30年內出現規模9強震的機率，已從70%增加到80%，一旦地震發生，最嚴重可能導致多達29.8萬人死亡。

日本地震預言｜漫畫《我所看見的未來》預言日本7月將發生毁滅級地震

除了金城保關於日本地震的預言，日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，也曾提及關於2025年的預言，指今年7月5日，日本會發生毁滅級地震，引發的海潚更會波及香港及台灣。該漫畫《我所看見的未來》當中講述了11個預知夢，其中更有7.5個經已應驗，引起人們討論！

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日本政府最新預測，南海海槽一旦發生9級地震，將最多造成29.8萬人喪生。港人一向喜愛去日本旅遊，TOPick根據《讀賣新聞》報道，整合23件必備「防災用品」，防患未然。

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