精英運動員｜美式桌球港將科大讀經濟及金融　望同時兼顧運動及學業並體驗上莊

科大今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」錄取11名運動員，包括美式桌球運動員符歡。【詳情即看：下一頁】

現年18歲、為應屆文憑試考生的符歡，受到父親的熏陶，8歲執起桌球杆，15歲成為全職運動員，形容很喜歡桌球「入袋聲」，會讓自己感興奮。他在2023年首奪國際賽事FSR Junior Open冠軍，去年也創香港歷史奪亞洲美式桌球錦標賽個人賽季軍，世界美式桌球總會世界排名躍升至第37位。他相信，卓林普及奧蘇利雲等桌球名將來港，利好政府扶持桌球發展。

符歡將於新學年入讀科大理學士（經濟及金融學）課程，提到自己喜歡讀書，對商科也有濃厚興趣，有信心在中學文憑試（DSE）數學及會計科取得5級或以上成績，冀日後學業能有好成績，可在投資銀行工作，也會同時兼顧桌球運動，目標未來5年躋身前十名。他指，會繼續如中學般，有比賽就專注訓練，其餘時間專心上課，亦期待享受大學生活，爭取「上莊」。

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