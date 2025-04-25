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猝死危機｜年輕非本錢！醫生揭7大慢性玩命習慣　5成人心臟猝死前現症狀

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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【年輕人／猝死／日常習慣】有些年輕人常以為年輕就是本錢，可以肆無忌憚地揮霍健康，但台灣重症專科醫生黃軒指出，有7大生活習慣其實是在「慢性玩命」，長期累積下來可大幅提高猝死風險。

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Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

重症專科醫生黃軒日前在其Facebook專頁分享，指有一名年輕運動員被送進急症室時已心跳停止，家屬無法置信，稱「他是健康的運動員，不可能猝死的」。經深入了解後發現，這位「健康運動員」長期失眠、經常睡前劇烈健身、吸煙飲酒、喝運動飲料緩和情緒，還經常熬夜玩手機遊戲到凌晨，心理壓力極大。這些行為看似微不足道，卻早已在體內埋下健康的定時炸彈。

猝死危機｜7大年輕人猝死誘因

黃軒提醒不要以為年輕，就不會生重病，「玩命習慣」持續，會加速重病風險，並列舉出7大年輕人「玩命習慣」：

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1. 熬夜：睡眠不足傷心臟

現代年輕人習慣熬夜，但長期睡眠不足，對心臟的影響絕不可忽視。睡眠是身體修復與維持心血管健康的關鍵時間。睡眠不足會導致交感神經亢奮、血壓升高、心跳加快，長期下來增加心臟負荷，誘發心律不整等問題。

研究顯示，短睡眠時間與心血管疾病風險上升有關。每晚睡眠不足6小時，罹患或死於冠心病的風險比正常睡眠者高出約48%。長期睡眠不足者更容易出現高血壓和動脈變厚硬化，這些都是引發心臟猝死的重要誘因 。

2. 過度健身

規律運動對心臟健康有益，但過度健身反而有害。研究發現，劇烈運動是青壯年猝死的常見誘因。尤其對有心臟潛在問題的人來說，超負荷運動會誘發致命心律失常（如心室顫動）導致心跳驟停。長期極限耐力運動（如超馬、鐵人三項）可能造成心臟結構重塑，出現微小疤痕組織，增加心律不整風險。

3. 常飲用能量飲料

提神應選擇健康方式，別讓能量飲料變成「致命飲品」。不少年輕人熬夜讀書或工作時，愛喝能量飲料補充精力，但高劑量咖啡因與刺激性物質可能導致心臟處於超負荷狀態，潛藏致命危機。醫學研究發現，能量飲料會干擾心臟電生理，使心跳加快、血壓上升，延長心臟電氣重整時間，這些改變可能誘發嚴重心律不整。長時間熬夜再灌能量飲料，等於雙重「玩命」，務必要適可而止。

4. 久坐不動：辦公室隱形殺手

每日久坐超過3小時者，心血管疾病致死風險增加64%。長時間久坐會導致血液循環不良、血脂代謝減慢，長期下來促使動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖等慢性問題出現，這些都是心臟猝死的風險因素。

5. 壓力過大

現代年輕人時常處於高壓快節奏的狀態。長期高壓狀態促使體內釋放大量壓力荷爾蒙，如腎上腺素和皮質醇，導致心跳加速、血壓飆高、血管收縮。久而久之，可能導致心肌病變，甚至引發致命性心律不整。

6. 忽視心臟警訊

年輕並非心臟猝死的免死金牌。一些原本看似健康的青年其實帶有潛在的心臟隱患，例如遺傳性心律不整、心肌病變，若忽視早期症狀，後果可能不堪設想。醫學統計發現，大約一半的心臟猝死患者，在事發前幾週內就出現過胸痛、胸悶、心悸、暈厥等警示症狀，但約80%人沒有重視、也沒有及時就醫 。

一項發表於《內科醫學年鑑》的研究更指出，在35至65歲的猝死病例中，有51%的患者事前出現症狀但81%選擇忽視，而及早求救的少數人存活率明顯較高。

7. 珍愛年輕生命

年輕不是揮霍健康的藉口，面對生活壓力與誘惑，更需要提高警覺，遠離猝死風險。

猝死危機｜改變不良習慣 重視自身健康

黃軒表示，長期「玩命生活」會讓身體健康快速透支。對此，他列出以下7項建議，提醒年輕人改變不良習慣，重視自身健康。

  • 停止熬夜，每晚給予身體充足休息。
  • 運動要適量且持之以恆，勿勉強過度。
  • 減少或避免飲用高咖啡因提神飲料。
  • 久坐時記得定時起身活動。
  • 學習釋放壓力、保持情緒平穩。
  • 最重要的是留意身體發出的警訊。
  • 定期進行心臟健康檢查。

同場加映｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

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心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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資料來源：重症專科醫生黃軒

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