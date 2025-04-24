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全港戲院日｜5.10以30元入場睇戲　5.7中午12時開賣

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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5月10日以30元入場睇戲，5月7日中午12時開賣。

香港戲院商會連續第三年舉辦「全港戲院日」，今年活動將在5月10日（六）再度舉行，全港53間戲院票價劃一30元，長者首場優惠票價如低於30元則維持不變，而門票將在5月7日中午12時開售。

香港戲院商會指，每年活動吸引了超過20萬人次到戲院欣賞電影。商會有見活動刺激觀眾入場意欲，期望香港市民今年繼續支持。

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活動當天觀眾可用30元優惠票價到全港任何戲院，欣賞上映中任何放映格式的電影，包括4DX和IMAX電影，預計屆時上映的電影將超過70套。戲票將於5月7日中午12時，陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售（寶石戲院將於5月9日於票房發售）；於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

目標最少20萬觀眾入場

活動去年有63間戲院參加，今年參加的數目較去年少10間，而參加的市民由最初第1屆的近22.2萬，減少到去年的20.3萬。香港戲院商會理事長袁彥文表示，會抱樂觀心態，今年會以最少20萬觀眾作目標。

至於參加戲院減少，他解釋由於票房不理想，戲院結業。他透露現時票房甚至較疫情跌30至40％，隨租約期滿等原因戲院減少。加上西片佔很大部份分票房，但「西片票房非常之差」，直言暫時未見有大片可以令電影票房重返疫情前水平。

在剛過去的復活節檔期電影票房大跌65.6%，袁彥文形容表現「唔好」，認為有多個因素形成，除了港人外遊消費，最主要的原因是今個復活節沒有新電影上映，他對比前一年復活節有「粉絲向」電影，如12怪盜，強調「電影（內容）最重要」可吸引人入埸。

他指觀眾倚靠電影內容入場，現時港產片票房最高的首三位都是疫情後上映的電影，覺得最重要資助或幫助業界拍出好電影。

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