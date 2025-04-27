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消委會食油推薦｜消委會21款5星滿分食油推介　花生油/橄欖油/芥花籽油最平$50起

家事百科

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 靚媽精明眼 會員有獎

消委會21款5星食油推介，花生油/橄欖油/芥花籽油最平$50起。

【消委會/食油/花生油/橄欖油/芥花籽油/致癌物/塑化劑/推介】父母為小朋友準備餸菜時，都會選用健康、安全的食材，而食油是不可缺少的煮食用品之一。消委會測試市面上50款食油，當中有21款獲5星滿分，且價格親民，為消費者提供了安心且具性價比的選擇。

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營養早餐︱營養師爸爸炮製小學生早餐　2方法助孩子適當吃零食1招解決偏食問題

消委會食油｜6成食油含基因致癌物

消委會早前從超市及百貨公司的食品部搜集了50款市面較常見的食油樣本，包括包括初榨橄欖油、橄欖油、牛油果油、粟米油、花生油等。測試主要涵蓋3大範疇，包括安全測試、營養素測試及煙點測試。

測試顯示，29款樣本檢出環氧丙醇，佔整體樣本58%，含量介乎每公斤100至2,000微克，含量差距極大，當中2款樣本的含量超出歐盟標準，其中21款測出不含基因致癌物「環氧丙醇」（glycidol），總評獲得5星滿分。這些高分產品性價比高，部分售價每100毫升或克低於$10，整瓶最低只需約$50，方便消費者安心選購。

消委會食油｜21款獲5星滿分食油

以下為21款不含環氧丙醇食油名單：

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消委會食油｜高溫烹調貼士

關於高溫烹調使用的食油，消委會訪問了脂肪及食油方面的專家，香港理工大學應用生物及化學科技學系姚鍾平教授。

1. 一般油炸或烘焗的溫度下，應怎樣選用食油？

食油主要成分（甘油三酸酯）中飽和脂肪酸及單元不飽和脂肪酸相對較耐高溫，不易在長時間加熱後變質，但攝入飽和脂肪酸可增加患心血管疾病的風險，因此不宜過量食用飽和脂肪酸含量高的食油。

烘焗時食油一般不會重覆使用，因此變質風險較小。油炸時食油如需作多次重覆使用，則建議使用單元不飽和脂肪酸含量較高的食油。

另外，所選食油的煙點應高於烹調溫度。當烹調溫度高於煙點時，食油會冒出油煙，而過量吸入油煙可影響健康。

2. 油炸之後，怎樣判斷是否需換食油？用過的油可否重用？

如出現以下情況，建議將食油棄置並及時更換食油：

  • 當油炸用食油顔色明顯變深。
  • 出現明顯油膉味。
  • 於油炸溫度出現冒煙或油炸時出現不易消散的奶白色泡沫。

同場加映：25款食鹽含金屬污染物恐致癌損智力　消委會推介14款安全食鹽之選

食鹽是日常煮食的必需品，消委會曾測試39款食鹽，當中6成檢出金屬污染物，最貴的樣本鉛含量超出標準上限，有機會影響兒童的神經發育及降低智力。為了讓小朋友吃得健康，家長要小心選擇，TOPick整合14款不含金屬污染物安全食鹽，即睇完整名單！

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