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親子好去處｜康文署設多個共讀點　響應香港全民閱讀日

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

康樂及文化事務署（康文署）轄下香港公共圖書館昨日（4月23日）與不同持份者合作設立共讀點，舉行共讀半小時活動。康文署署長陳詠雯（右四）出席在香港中央圖書館舉行的共讀半小時活動，並與香港學校圖書館主任協會會長黃毅娟（左四）和參與活動的學生一同朗讀「共讀宣言」。（取圖自「香港特別行政區政府」新聞公報）

今年4月23日為第二屆香港全民閱讀日，康樂及文化事務署（康文署）轄下香港公共圖書館昨日（4月23日）與不同持份者合作設立共讀點，舉行共讀半小時活動，進一步向市民推廣閱讀。
 
康文署署長陳詠雯出席在香港中央圖書館舉行的共讀半小時活動，和參與的學生分享閱讀心得，提到閱讀可以開闊眼界和提升修養，並鼓勵學生持續閱讀。

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香港公共圖書館亦邀得著名網絡內容創作者西DorSi和參與的學生分享閱讀與創作之間的關係。
 
共讀半小時活動是香港悅讀周2025（悅讀周）的重點活動之一。康文署昨日在多個場地設置共讀點，提供不同類型的書籍，包括香港藝術館、香港科學館、油街實現藝術空間、香港鐵路博物館、彩虹道體育館、荃灣體育館、中山紀念公園及指定公共圖書館，讓市民一起參與共讀。
 
同時，沙田新城市廣場的「2025香港閱讀＋」會場、部分社區圖書館及社區中心亦於昨日舉行共讀半小時活動。香港公共圖書館亦與安徒生會合作於樂富廣場舉行共讀半小時及嘉年華，活動包括故事環節、攤位及手工工作坊，並設置閱讀區提供精選書籍，以推廣閱讀。

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今年悅讀周於4月19至27日舉行，以「閱讀／開闊眼界」為活動主題，為市民帶來約450項線上線下活動，推動閱讀成為市民生活習慣，包括同樂日、分享會，亦製作了名人分享閱讀樂趣的短片和聲帶，以及在不同政府場地張貼方便市民閱讀精選電子書的二維碼等。
 
所有悅讀周活動均為免費，部分須預先報名。更多詳情，請瀏覽網頁：www.hkpl.gov.hk/hkrw

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