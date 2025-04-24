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網絡熱話｜警疑在中學講座作評論輕生者言論惹議　學生：呢個就係香港警察嘅價值觀？

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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警疑在中學講座作評論輕生者言論惹議，學生：呢個就係香港警察嘅價值觀？

網上流傳，有警員在中學禁毒講座上，疑向學生作出評論輕生者的言論，又批評於講座上「闔眼瞓」的學生。本報正向警方及涉事學校查詢事件。

昨日（24日）有自稱是聖保羅男女中學學生的用戶在社交平台專頁投稿，指警方日前到該校辦禁毒講座，期間有學生「闔眼瞓」，遭講者之一的督察「教訓」。帖文引述該名督察言論：

點解咁夜瞓啊？學校俾你好多嘢做啊？不斷溫書但啲成績都係好差啊？咁係你自己揀入學校㗎喎

你係咪唔舒服啊？咁都仲要返學真係唔好意思喎。

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帖文又提到，該名督察稱曾於該校教師溝通，問鬧學生會否導致他們「自殘」，投稿人反問「呢個就係香港警察嘅價值觀？」

我問咗你哋Miss如果咁樣鬧你哋你哋會唔會好大壓力最尾去自殘？但係spcc啲學生唔會咁弱啊

投稿人指，明白該督察或因為同學在講座上睡着而感到不被尊重，惟「有冇必要拉咁遠鬧人時間管理鬧人弱鬧人蠢？」；又稱「如果報警後得到嘅不過係人哋話我好弱，咁我下次遇到乜都唔報警算啦」。

本報正向警方及聖保羅男女中學查詢事件。

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