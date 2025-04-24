親子運動相機︱Insta360 X5 8K超高清全景運動相機 可換鏡頭設計+三重AI晶片

【Insta360/運動相機】全球創新影像科技品牌Insta360強勢推出全新旗艦 Insta360 X5 8K 全景運動相機，以「晝夜隨行，視界由你」為核心，突破傳統拍攝界限！X5不僅搭載1/1.28吋超大感光元件和三重AI晶片，更首創可自行更換的高強度玻璃鏡頭，搭配8K30fps全景拍攝及5.7K60fps運動HDR，無論是極限運動、水下探險或星空縮時，都能輕鬆駕馭，完美捕捉「ALL DAY. ALL NIGHT. ALL ANGLES.」的每一刻！

「晝夜隨行」的極致畫質

Insta360 X5將影像表現推向新高度！搭載8K全景和三重AI晶片，其夜景拍攝能力更是突破天際。配備了雙1/1.28吋感光元件的X5，感光面積較上一代提升144%，再結合5nm AI晶片和專業級影像處理器，使整體運算能力提升高達140%。透過獨家PureVideo 夜拍專用模式，AI 降噪演算法讓用戶即使在漆黑環境下也能拍攝出清晰、無噪點的畫面，徹底解決全景相機「夜拍即廢」的難題！全新5.7K 60fps運動HDR 則讓X5即便在強光或逆光下，依然能保留豐富細節。滑雪、機車飆速等高速動態場景，也能拍出流暢、震撼的畫面，帶來「一鏡到底」的極致體驗！

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全景PureVideo模式+5.7K 60fps運動HDR

X5也保留了一貫深受用戶喜愛的核心「先拍攝，後取景」功能， 用戶無需擔心構圖是否完美，只需專注拍攝每一刻，後期再自由選擇角度。搭配隱形自拍杆效果，利用第三人稱視角，帶來獨一無二的創作自由，特別適合個人創作者、旅行愛好者，甚至是任何想捕捉精彩瞬間的人群。

「先拍攝，後取景」隱形自拍棒「視界由你」——令人驚嘆的攝拍功能

Insta360 搭載 4K60fps 單鏡頭模式，一鍵切換的單鏡頭模式能讓X5即刻變身傳統動作相機，拍攝4K60fps超流暢第一人稱視角影片，再配合 MaxView 170° 超廣角，讓滑雪、公路單車、山地單車及電單車奔馳等極限運動畫面更具震撼臨場感！

加上Insta360 X5 的7200萬像素全景畫質，可同時記錄前後鏡頭畫面，讓用戶捕捉「二合一視角」瞬間，利用只有全景相機才能做到的奇幻視覺效果，帶來全新創意玩法和創造出獨特全景照片作品，重新定義拍攝方式！

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