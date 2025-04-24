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Healthy Life︱中醫師推介春夏祛濕必備湯水　五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重

保健美顏

撰文： 張沛

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中醫師推介春夏祛濕必備湯水　五指毛桃粟米蘿蔔湯KO濕重

【祛濕／祛濕湯／濕重／中醫／煲湯食譜】春夏季多雨潮濕，身體經常覺得濕重點算好？中醫師有祛濕好介紹！仁美專科中醫診所註冊中醫師陳倩如接受TOPick訪問，教大家煲一款湯水幫助排走身體濕氣，好味又有益。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

陳醫師推介祛濕湯「五指毛桃粟米蘿蔔湯（4人分量）」，所選用食材都是主要針對春天能排走身體濕氣、性質比較平和，無論大人小朋友都適合吃。食材清單如下：

  • 粟米1條
  • 紅蘿蔔1條
  • 栗子50克
  • 腰果30克
  • 去核紅棗10粒
  • 五指毛桃60克
  • 乾淮山20克

煲湯步驟詳見食譜：

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陳醫師介紹，粟米在處理步驟上，最好留下粟米鬚不要丟棄：

因為春天的時候濕氣比較重，粟米鬚有利水消腫的作用，所以粟米切件之後，還要留下粟米鬚加入湯中，增强春天期間幫助身體利水消腫。

另外，湯料中還有用到的五指毛桃，陳醫師指出，五指毛桃有健脾祛濕的效果，同時吃起來會有一點椰子的味道，增加湯水鮮甜味。

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