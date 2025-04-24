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痛風高危一族必讀 一文拆解尿酸與痛風迷思

特約

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

手指、腳趾針刺般的脹痛，聽起來好像只是一時不適，沒甚麼大不了？其實這可能是尿酸過高的徵兆，勿掉以輕心！根據調查，香港每100人中就有約3人面臨尿酸高的問題。這與我們的飲食習慣和生活方式息息相關。

痛風和尿酸之間的關係非常密切，當尿酸水平過高時，關節就會開始「抗議」，出現紅腫和疼痛。而且，痛風的前兆往往不明顯，很多人在第一次發作時甚至完全沒有警告，這讓人防不勝防。要預防或改善因尿酸引致的痛楚，除了從飲食入手外，更有效的方法是選用Return尿酸對策の配方，每日2粒4步助你截酸止痛，從此可以安心享受美食！

尿酸由嘌呤（Purine）轉化而成，過度攝取嘌呤就會不斷製造尿酸。隨着飲食的變化，尿酸的水平也會隨之波動。喜愛海鮮、肉類和飲酒的人常常是高尿酸的高危族群。痛風的發作往往是因為血液中尿酸含量過高，形成尿酸結晶，這些結晶容易累積在關節內，導致發炎與疼痛。因此，了解尿酸與痛風的關係，對於預防和控制痛風至關重要。

認清痛風4大關鍵階段 及早預防

1.    無症狀高尿酸血症狀期
血中尿酸值偏高但無明顯症狀。患者暫不會發展成痛風，但若不加以注意，隨着尿酸濃度上升，罹患痛風的風險會增高。這通常與肥胖、不當飲食及生活方式有關，故減重和改善飲食習慣是關鍵。

2.    急性痛風關節炎發作期
這是患者最痛苦的時期，疼痛如同針刺般難以忍受。此時需要利用藥物治療，並避免高普林食物，例如海鮮和紅肉，建議以蛋類和乳製品為主要蛋白質來源。此外，適當的飲食刺激食慾也很重要，以避免長時間空腹導致尿酸進一步升高。

3.    痛風緩解期
這階段是指急性痛風發作後的無症狀期，這段時間若未控制好，隨時可能復發。若尿酸控制不當，會形成尿酸結晶，導致關節腫脹和變形，甚至失去活動能力

4.    「慢性痛風石關節炎」
通常在未經適當管理的情況下發展而來。這一階段的特徵是持續的關節疼痛、腫脹和僵硬。這些症狀在早晨或長時間靜止後會更加明顯。尿酸結晶的沈積會導致痛風石的形成，這些堅硬的結塊通常出現在關節周圍和皮膚下，可能引發進一步的疼痛和關節損傷。

7大機能性成分  解決4大尿酸範疇

100%日本製、無藥性，並獲日本政府GMP認證的「Return 尿酸對策の配方」，正是針對尿酸問題而研發。可以有效管理尿酸水平，減少尿酸痛的發作，更解決4大尿酸範疇。

截酸：高嘌呤飲食是尿酸增高的主要原因之一，配方中含有植酸，能有效抑制食物中嘌呤的吸收，降低尿酸生成。

減酸：產品含有日本專利成分如菊花木犀草素、檸檬提取橙皮苷和酸櫻桃提取物，可有效抑制黃嘌呤氧化酶的活性，從而減少體內尿酸的產生，並促進尿酸的排泄。臨床實證顯示，使用後可有效降低尿酸值達150%！

排酸：透過調節體內酸鹼值（pH），促進尿酸的排出，幫助身體更快地清除多餘的尿酸，提升整體健康。

止痛：獨有UA Bi-Phasic 追踪式速效止痛系統，能全方位改善不同程度的尿酸疼痛。配方中包含薑黃素、5-Loxin 乳香提取物和蓽拔提取物等天然成分，能有效減少結晶引起的關節疼痛與發炎，緩解紅、腫、熱、痛的症狀，提升患者的靈活度。

真正解決尿酸纏擾 真實用家激讚「好work」

很多真實用家都大讚「Return 尿酸對策の配方」，就連Foodie YouTuber「Hea佬」也分享過他的用後感。「Hea佬」由於經常大吃大喝導致尿酸過高，曾經腳底痛得無法走路，試食「Return 尿酸對策の配方」後，關節的紅、腫、熱、痛很快得到紓緩，尿酸濃度也隨之降低，讓他重新可以好好享受美食。

「Return 尿酸對策の配方」更獲99%用家滿意有效平衡尿酸水平、96%用家認同有助預防尿酸復發、93%用家認同能減少關節結晶痛感。如果是用作保健、降尿酸水平，建議每天服用2粒；如急性及進階降尿酸、修復關節軟骨，可每天服用3粒，或因應情況需要時服食。

你也想改善尿酸問題？現在正是好時機！由4月25日到5月8日於萬寧、3chembio門市及官網購買「Return 尿酸對策の配方」有買3送1驚喜優惠，平均$299.3／件（原價$399）。立即入手送給家人提早預防尿酸發作~ 

立即搶購︰https://bit.ly/3GjOihz
了解更多: https://www.return.com.hk/

（特約）

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