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食道癌｜男子食道癌康復6年突復發　靠「1療法」免開刀6周後腫瘤神奇消失【附食道癌高危因子+8大初期症狀】

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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台灣一名70歲男子在食道癌康復6年後突然復發，靠1療法在不開刀的情況下成功令腫瘤消失。

【食道癌／放射治療／電療／癌症治療】台灣一名70歲男子曾患食道癌，接受手術康復後6年突然感覺吞嚥困難，檢查後意外發現復發跡象。他之後透過1種療法，在不開刀的情況下治療6周，最終成功令腫瘤消失。

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據台媒《健康2.0》報道，該名男子曾接受食道癌手術並重建食道，之後6年一直相安無事，然而約半年前卻突然出現吞嚥困難。當時他求醫後做了胃鏡、胸部電腦斷層（CT Scan）及切片檢查，均未發現有癌復發跡象，不過血液癌指數檢查結果就出現2.5的數值（正常值為1.5以下）。1個月後，他的血液癌指數攀升至3.8，並接受正電子電腦斷層掃描（PET-CT）造影，影像顯示在6年前重建食道的接管處有癌細胞蹤跡，屬於食道癌復發，且已轉移到鄰近淋巴。

癌症治療｜靠1療法不開刀令腫瘤消失

癌症醫療團隊隨後為男子量身打造醫療計劃，安排他接受光子刀治療（立體定向放射治療，SBRT），每天進行一次放射。治療6周後，本身約2.5cm大小的癌症腫瘤已消失，男子的血液癌指數亦降至0.7。因有淋巴轉移，他之後也持續接受化學治療，目前已完成所有療程，後續回診狀況良好。

為何男子最初接受多項檢查，卻仍無法輕易發現癌細胞？對此，台灣澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋就強調，這宗個案並非檢查有問題，而是PET-CT造影能夠看到癌細胞的代謝性；在高感度藥物引導下，可以看到癌細胞吸收藥物後的代謝，比一般的檢查影像更高階及精準。癌細胞代謝後，PET-CT造影的影像就會呈現出它的蹤跡。

楊朝瑋進一步指出，切片檢查容易被患者重建食道接管處的纖維化或發炎等變化干擾，胸部CT Scan所看到的則是器官的結構性。PET-CT與上述檢查的不同之處，在於它看到的是癌細胞的代謝性，因此能更精準地觀察到癌細胞復發和轉移的位置，為醫療團隊提供最精準的癌症醫療。

癌症檢查｜適合做PET-CT的癌症

他表示，就台灣全民健康保險給付項目而言，PET-CT可用於多種癌症的初期診斷和分期，以及治療後偵測有否復發，或再分期，當中包括：

  • 頭頸部癌症（不包含原發於腦部的腫瘤）
  • 食道癌
  • 原發肺癌
  • 乳癌
  • 大腸直腸癌
  • 淋巴癌
  • 黑色素細胞瘤
  • 甲狀腺癌
  • 子宮頸癌

雖然當地健保並未涵蓋肝癌、前列腺癌、神經內分泌腫瘤等癌症的相關給付，但這些檢查或治療在臨床上仍有其應用價值。

癌症檢查｜3種檢查方式各有不同

那麼，CT Scan、切片檢查及PET-CT又各自有甚麼用途？楊朝瑋就解釋，CT Scan通常用於觀察器官的形態與異常變化，切片則用於檢查細胞組織的狀況，而PET-CT造影能夠偵測癌細胞對葡萄糖的吸收情形，3種檢查在癌症追蹤上屬互補性質。上述病例中的男病人，因曾做手術，有機會影響電腦斷層的判讀，或者腫瘤尚未造成明顯的組織變化；而在照胃鏡時，切片也可能剛好沒有取到異常細胞，導致醫生最初無法診斷他癌症復發。

癌症治療｜光子刀是否適合所有食道癌復發患者？

上述男子在接受6周的光子刀治療後，成功令腫瘤消失，這種治療又是否適用於所有食道癌復發的患者？對此楊朝瑋就表示，光子刀治療雖能以高精確度瞄準腫瘤，減少對周圍正常組織的傷害，但並非所有食道癌復發患者都適用。他指出，一般情況下，癌細胞如未擴散至遠端器官，屬於局部復發，如患者整體健康狀況許可，治療效果會較佳，因此特別適合無法接受手術或全身化療的個案。

更多相關報道：食道癌｜夫婦同患食道癌　1個致命飲食習慣曝光　醫生：這些習慣要當心

同場加映｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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食道癌｜食道癌8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈指出有8大初期症狀可以及早發現：

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食道癌｜預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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資料來源：《健康2.0

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