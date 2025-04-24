抑鬱症丨63歲徐錦江因拍三級片抑鬱10年曾想輕生　老婆兩度救回大談生死觀

【徐錦江/自殺/抑鬱】於90年代憑三級片及演奸角走紅、現年63歲的徐錦江，早年已將事業發展重心轉而至藝術，甚少亮相幕前。不過，他近日卻罕有接受內地媒體訪問，過程中更痛憶好友離世，並分享自己的生死觀，自爆因拍三級片抑鬱10年，曾想在有溫泉的地方自殺，希望走得乾淨俐落。

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徐錦江大談生死觀

徐錦江近日接受內地節目《瑞私拜》訪問，當主持問及歲月的話題時，徐錦江表示，自己的好友已一個又一個地離，。當他談及好友著名畫家石虎因病離逝時，更一度哽咽，坦言當下十分難以置信及不捨。面對歲月無情，徐又明白地表示「人總要經歷死亡」，但希望自己可以走得乾淨俐落的，期間更自爆小時候想過當自己沒用時，想在有溫泉的地方輕生。

真的要離開時，我希望走得乾淨俐落的....我想過自盡時，可以在溫泉的地方輕生，因為溫泉可以保持體溫，讓我不覺得痛。

除此之外，節目中徐錦江的愛兒徐菲又向主持透露原來徐錦江早已交代身後事:

他希望他和母親的骨灰，撒在大海上。

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因拍三級片抑鬱10年

儘管鏡頭前的徐錦江十分粗獷霸氣，但他心靈十分脆弱，更曾因拍三級片而患上抑鬱症及躁狂症長達10年，曾2次自殺，慶幸得太太殷祝平(螞蟻)及時發現救回來。他後來亦在太太支持下，改變賽道，從幕前退下來，主力藝術創作，更不定期開設畫展，令病情好轉。他亦曾向太太表白愛的宣言:

激情永不消退的秘訣，就是不斷愛上同一個人。

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自殺先兆｜9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾在受訪時表示，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

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抑鬱症｜抑鬱症屬腦部疾病

對於抑鬱症，青山醫院精神健康學院指出，這是一種腦部疾病，患者多數在生活上面對極大精神壓力，使他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、自信心低落以至有自殺念頭等。要有效醫治抑鬱症，最重要是減低生活中的壓力，以及促進大腦受損部位的修復。在這方面，心理治療及抗抑鬱藥都是有效方法。

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抑鬱症｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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