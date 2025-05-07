誠邀參加｜TOPick「健康生活及疾病資訊」焦點小組訪談　送$200超市禮券

為了解各位用戶瀏覽「TOPick健康」的習慣、喜好，個人健康生活習慣、對疾病資訊的關注，TOPick新聞現邀請閣下參加「小組訪談」，完成訪談後將送$200超市禮券以作感謝!

對象：

18-45歲人士

46歲或以上人士

以廣東話溝通

經常使用香港經濟日報APP閱讀「健康」資訊

舉辦日期：5月28日至29日，6月2至6日 (其中一日)

討論時長：2小時左右 (視乎小組人數)

形式：事前問卷填寫及親臨香港經濟日報鰂魚涌辦公室 (鰂魚涌港鐵站C出口)

參加者需於小組訪談前，使用香港經濟日報APP及TOPick網站，瀏覽TOPick健康內容。

報名截止日期: 2025年5月30日

有興趣參加者，歡迎填妥報名表，獲選者將有專人以Whatsapp個別聯絡及安排訪談事宜。

條款及細則：