誠邀參加｜TOPick「健康生活及疾病資訊」焦點小組訪談 送$200超市禮券
健康資訊
發布時間： 23 分鐘前
最後更新： 21 分鐘前
為了解各位用戶瀏覽「TOPick健康」的習慣、喜好，個人健康生活習慣、對疾病資訊的關注，TOPick新聞現邀請閣下參加「小組訪談」，完成訪談後將送$200超市禮券以作感謝!
對象：
- 18-45歲人士
- 46歲或以上人士
- 以廣東話溝通
- 經常使用香港經濟日報APP閱讀「健康」資訊
舉辦日期：5月28日至29日，6月2至6日 (其中一日)
討論時長：2小時左右 (視乎小組人數)
形式：事前問卷填寫及親臨香港經濟日報鰂魚涌辦公室 (鰂魚涌港鐵站C出口)
參加者需於小組訪談前，使用香港經濟日報APP及TOPick網站，瀏覽TOPick健康內容。
報名截止日期: 2025年5月30日
有興趣參加者，歡迎填妥報名表，獲選者將有專人以Whatsapp個別聯絡及安排訪談事宜。
條款及細則：
- 為確保訪談方向正確，請參加者如實填寫所需個人資料，以確保符合訪談目標對象。
- 如訪談當日發現參加者不符合目標對象，TOPick有權拒絕閣下參加訪談，敬請留意。
- 如有任何爭議，香港經濟日報集團及TOPick新聞保留最終決定權。