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誠邀參加｜TOPick「健康生活及疾病資訊」焦點小組訪談　送$200超市禮券

健康資訊

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 DSE2025 關稅戰 中年好聲音3 中一入學 雷霆特攻隊 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

為了解各位用戶瀏覽「TOPick健康」的習慣、喜好，個人健康生活習慣、對疾病資訊的關注，TOPick新聞現邀請閣下參加「小組訪談」，完成訪談後將送$200超市禮券以作感謝!

對象：

  • 18-45歲人士
  • 46歲或以上人士
  • 以廣東話溝通
  • 經常使用香港經濟日報APP閱讀「健康」資訊

舉辦日期：5月28日至29日，6月2至6日 (其中一日)

討論時長：2小時左右 (視乎小組人數)

形式：事前問卷填寫及親臨香港經濟日報鰂魚涌辦公室 (鰂魚涌港鐵站C出口)

參加者需於小組訪談前，使用香港經濟日報APP及TOPick網站，瀏覽TOPick健康內容。

報名截止日期: 2025年5月30日

    有興趣參加者，歡迎填妥報名表，獲選者將有專人以Whatsapp個別聯絡及安排訪談事宜。

    18-45歲人士【點擊此報名】
    46歲或以上人士【點擊此報名】

    條款及細則：

    • 為確保訪談方向正確，請參加者如實填寫所需個人資料，以確保符合訪談目標對象。
    • 如訪談當日發現參加者不符合目標對象，TOPick有權拒絕閣下參加訪談，敬請留意。 
    • 如有任何爭議，香港經濟日報集團及TOPick新聞保留最終決定權。

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