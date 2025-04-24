麥當勞｜香港麥當勞50周年慶祝晚宴　多款麥當勞食材成精緻料理

香港麥當勞迎來50周年，昨晚（23日）於香港瑰麗酒店舉行慶祝晚宴，與2百位商界翹楚及業務顆伴一同回顧50年來的成果及意義非凡的里程碑。

▲ 香港麥當勞迎來50周年，昨晚（23日）於香港瑰麗酒店舉行慶祝晚宴。（相關機構提供）

麥當勞｜香港麥當勞舉行50周年慶祝晚宴

香港麥當勞昨晚（23日）於香港瑰麗酒店舉行香港麥當勞50周年慶祝晚宴，中國內地及香港麥當勞主席、中信資本控股有限公司董事長兼首席執行官及信宸資本董事長張懿宸先生表示，很高興一同見證和慶祝香港麥當勞50周年，感謝香港麥當勞管理團隊和1萬6千名前線員工不懈努力，以及眾多業務夥伴多年支持，令麥當勞成為深受社區喜愛的品牌。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐致辭時表示，香港麥當勞與大家一同並肩成長50年，對於品牌能夠成為大家日常生活的一部分感到自豪，是次盛會對她別具意義，她衷心感謝一眾業務夥伴一直以來的支持，讓香港麥當勞可以將優質的餐飲體驗帶給每位顧客。她又指麥當勞會繼續從餐單研發、顧客體驗、數碼轉型以及可持續發展等方面創新求變，與港人攜手譜寫輝煌新篇章。

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麥當勞｜麥當勞食材變精緻料理

50周年慶祝晚宴餐單由香港瑰麗酒店意大利主廚 Fabio Nompleggio 及來自法國的餅房行政主廚 Jonathan Soukdeo設計及炮製，以品牌「創新求變」的理念，餐單融合麥當勞優質食材和地中海烹調風格。由前菜的番茄蝦沙律、龍蝦濃湯、主菜安格斯牛肉意粉卷、香煎雞肉卷、深海狹鱈魚柳，到經典法式甜品「Charlotte」等均以麥當勞優質食材入饌，包括來自澳洲和南美的100%安格斯牛肉、經嚴格水質控制而種植的蕃茄和椰菜、泰國直送的蝦和雞肉等。美食亦搭配一系列特選優質飲品，包括McCafé 金獎咖啡以及斯里蘭卡進口的100%錫蘭茶葉等，為盛宴畫龍點睛。

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香港麥當勞自1975年於銅鑼灣百德新街開設第一間餐廳，與大家共同成長50年，業務遍布全港，至今已擴展至260間分店，每天為逾1百萬名顧客提供優質美食和貼心的用餐體驗。慶祝晚宴上，香港麥當勞更即席向超過 20 位業務夥伴頒發獎項，與他們一同慶祝成果。

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