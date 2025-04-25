姊弟情深｜吳若希舉家為8歲大女慶生　模特兒細佬Carson孖女友到場超溫馨

【吳若希/吳梓楓】歌手吳若希（Jinny）入行以來是非多多，予人「港女」形象，不過Jinny為人顧家兼孝順，她有一位比其年輕12載的胞弟吳梓楓（Carson），日前吳若希的大女Giselle 8歲生日，舅父仔Carson「攜眷」跟姨甥女慶生。

▲ 吳若希餅印細佬吳梓楓（Carson）。（取自instagram）

吳若希細佬丨女友融入家中

吳若希早前於社交網分享愛女的慶生照，Jinny為Giselle準備兩個生日蛋糕，她跟老公Alex更肉緊親吻女兒面珠，同場除了其他親友外，胞弟Carson更帶同女友Chloe前來，似乎已感情穩定融入家中。

另外，Jinny亦感慨女兒極速成長，她撰文道：「第八年，感恩趕得切喺收工後返嚟同你慶祝！自從你上了小學後，感覺你突然長大了很多。有很多想法，也有很多問題，媽媽永遠都這麼愛你希望你繼續健康快樂，慢慢長大」。

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吳若希細佬丨做兼職賺取學費

現年20歲的吳梓楓（Carson）讀書成績不俗，中學就讀名校聖士提反書院的他，畢業後於中文大學攻讀計算數據科學系，童年時家道中落，吳若希跟胞弟並非跟父母同住，姊弟倆相互陪伴。

Carson早年曾亮相Jinny的YouTube頻道，當時他說：「中學派位，我被派到一間好好嘅中學，見到其他人都即刻同父母分享，但我當時只係自己一個返屋企，好彩夜晚有你陪我傾偈，令我感受到原來有人關心我，而唔係我一個人流浪咁。」Jinny亦提及結婚前每逢生病或不開心時，幸而有胞弟陪伴和照顧，而Carson亦非常乖仔，現在不時幫忙照顧一對姨甥仔女，又會跟Giselle講故事，這位舅父仔真係唔話得。

另外，身型高大兼擁有韓國Oppa氣質的Carson，於2021年加盟Starzpeople做模特兒，自此Carson靠自己賺取生活費和學費，不希望加重胞姊的負擔，除了當兼職模特兒，Carson亦當過兼職服裝店售貨員，可說勤力又懂事。

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