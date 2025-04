母親節2025｜The Baker & The Bottleman曲奇工作坊　獲Le Creuset心形鑄鐵平底煎鍋+親手製作曲奇＋精選糕點

位於灣仔利東街英國名廚Simon Rogan旗下的The Baker & The Bottleman,日間是可持續的摩登烘焙店,入夜後則化身鄰居餐廳及葡萄酒酒吧。今個母親節,The Baker & The Bottleman將與以高品質彩色鍋具聞名的 Le Creuset 攜手推出母親節限定禮遇。從充滿互動性的 Le Creuset心形鑄鐵平底煎鍋曲奇工作坊到精美的母親節禮品套裝,都能為每位媽媽挑選心儀的禮物。

最新影片推介︰

The Baker & The Bottleman x Le Creuset 心形鑄鐵平底煎鍋曲奇工作坊

今個母親節,客人將可以Le Creuset標誌性的心形鑄鐵平底煎鍋製作 The Baker & The Bottleman 的招牌巨型三重 Valrhona 朱古力曲奇。客人可自選心愛餡料製作個性化曲奇,將其烘烤至完美後,再與咖啡或茶一起享用,倍感溫暖,窩心幸福。



工作坊將於母親節週末5月10日(星期六)及5月11日(星期日)下午3時30分至下午5時舉行,兩位價錢為HK$1,880。客人可享 Le Creuset 心形鑄鐵平底煎鍋 (16厘米)一個、曲奇烘焙工作坊、三重Valrhona朱古力曲奇食譜、精選糕點以及每位可享咖啡或茶一杯。

The Baker & The Bottleman x Le Creuset 母親節禮品套裝

母親節限量套裝包括手工製作的薑味牛油酥餅、Le Creuset Eternity Lace陶瓷杯和The Baker & The Bottleman 餅乾禮罐,母親節限量禮品套裝領取日期為5月9日(星期五)至5月11日(星期日)上午10時至晚上8時,每套價錢為HK$560,包括Le Creuset Eternity Lace陶瓷杯一個 (設三種不同顏色)、The Baker & The Bottleman餅乾禮罐及薑味牛油酥餅八塊。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】