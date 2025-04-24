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母親節2025｜The Baker & The Bottleman曲奇工作坊　獲Le Creuset心形鑄鐵平底煎鍋+親手製作曲奇＋精選糕點

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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工作坊將於母親節週末5月10日（星期六）及5月11日（星期日）下午3時30分至下午5時舉行，客人可享 Le Creuset 心形鑄鐵平底煎鍋 （16厘米）一個、曲奇烘焙工作坊、三重Valrhona朱古力曲奇食譜、精選糕點以及每位可享咖啡或茶一杯。

位於灣仔利東街英國名廚Simon Rogan旗下的The Baker & The Bottleman，日間是可持續的摩登烘焙店，入夜後則化身鄰居餐廳及葡萄酒酒吧。今個母親節，The Baker & The Bottleman將與以高品質彩色鍋具聞名的 Le Creuset 攜手推出母親節限定禮遇。從充滿互動性的 Le Creuset心形鑄鐵平底煎鍋曲奇工作坊到精美的母親節禮品套裝，都能為每位媽媽挑選心儀的禮物。

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The Baker & The Bottleman x Le Creuset 心形鑄鐵平底煎鍋曲奇工作坊

今個母親節，客人將可以Le Creuset標誌性的心形鑄鐵平底煎鍋製作 The Baker & The Bottleman 的招牌巨型三重 Valrhona 朱古力曲奇。客人可自選心愛餡料製作個性化曲奇，將其烘烤至完美後，再與咖啡或茶一起享用，倍感溫暖，窩心幸福。
 
工作坊將於母親節週末5月10日（星期六）及5月11日（星期日）下午3時30分至下午5時舉行，兩位價錢為HK$1,880。客人可享 Le Creuset 心形鑄鐵平底煎鍋 （16厘米）一個、曲奇烘焙工作坊、三重Valrhona朱古力曲奇食譜、精選糕點以及每位可享咖啡或茶一杯。

The Baker & The Bottleman x Le Creuset 母親節禮品套裝

母親節限量套裝包括手工製作的薑味牛油酥餅、Le Creuset Eternity Lace陶瓷杯和The Baker & The Bottleman 餅乾禮罐，母親節限量禮品套裝領取日期為5月9日（星期五）至5月11日（星期日）上午10時至晚上8時，每套價錢為HK$560，包括Le Creuset Eternity Lace陶瓷杯一個 （設三種不同顏色）、The Baker & The Bottleman餅乾禮罐及薑味牛油酥餅八塊。

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