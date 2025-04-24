蒟蒻果凍｜政府擬限小杯裝啫喱不得含蒟蒻 議員關注墨魚丸等是否亦要規管
撰文： 鄭寶生
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
政府建議修例規管小杯裝果凍（俗稱啫喱）不得含蒟蒻成份，並要求所有蒟蒻果凍須列有防哽噎警告的標籤。議員關注其他容易哽噎、需要吸吮的食品是否亦需要規管。
修例禁止高度和寬度低於45毫米的果凍不得含蒟蒻成份，並要求所有蒟蒻果凍不論體積和形狀都要有警告：「注意：勿一口吞食，長者及兒童需在監護下食用。」政府期望修例通過後6個月生效，標籤要求則12個月後實施，並已去信學校小賣部建議停售小杯蒟蒻果凍。
多名立法會議員關注會否限制其他同樣有哽噎風險的食品。鄧家彪查詢長條形果凍、普通明膠製作的果凍是否受規限，而本港曾發生墨魚丸哽噎死亡個案，是否又應該受規範。
陸瀚民提出，今次修例是關注「吸吮」這種飲食方式，而珍珠奶茶亦是吸吮珍珠，也有哽噎風險，政府是否會全面審視所有需吸吮的食品。
食安中心食物安全專員黃宏指普通果凍不受限，稱小杯裝蒟蒻是近年興起，不易在口中溶解，所以要設限，長條形果凍則要有警告標示。至於墨魚丸、魚蛋、硬糖等，黃宏認同都有風險，建議市民進食時要慢慢咀嚼。
多名議員問及政府釐定45毫米的標準，黃宏指是參考國際及內地的標準。她說大杯裝的蒟蒻果凍一般用匙羹來吃，小杯裝則需要吸吮，因此以小杯裝及需吸吮兩大元素作為考慮方向。
梁文廣關注本港有多少相關個案，黃宏指無相關統計數據，而1995年7月至2008年7月日本有54宗相關哽噎意外，22人死亡。2021年本港有1名少數族裔女童進食小杯裝蒟蒻果凍時哽噎死亡。
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