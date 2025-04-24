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睡眠健康｜秒睡是一種病？醫生揭最佳入睡時間　5種情況自測睡眠品質【附4招改善睡眠品質】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2025/04/24 19:10

最後更新： 17 分鐘前

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醫生揭最佳入睡時間。

【睡眠品質／秒睡／失眠／入睡時間／睡眠衛生】平日有否留意自己入睡的時間？別以為1秒入睡一定是好事，有醫生提醒，入睡太快或太慢同屬「失眠」，如果症狀持續3個月就最好盡快求醫。

最新影片：

綜合內媒報道，北京大學人民醫院睡眠中心主任韓芳指出，不少失眠人士會羨慕那些能夠有「秒睡」能力的人，但事實上秒睡並非健康，最佳入睡時間平均是10分鐘至30分鐘。若經常太快入睡，可能患上慢性睡眠障礙。他指出，「秒睡」可以分為生理性與非生理性，簡單可從睡眠習慣分辨：

  • 生理性：由於過度勞累或沒有良好的睡眠習慣
  • 非生理性：發作性睡病，患者通常會在日間應該清醒的時間想睡覺，或是直接進入睡眠狀態，突發性且無法自控；多發於兒童和青少年，亦會遺傳。

韓芳續指，發作性睡病（俗稱渴睡症）患者每天可以多次發生猝睡的情況，每次時間約20分鐘。患者可以呈半睡或酣睡狀態；嚴重患者可伴隨其他睡眠障礙症狀，如猝倒發作、夜間睡眠障礙、睡眠癱瘓和幻覺等症狀。

睡眠健康｜渴睡症4個常見症狀

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睡眠健康｜5情況自測睡眠品質

  • 1. 入睡時間多於半小時
  • 2. 夜間容易醒來
  • 3. 夜裡醒來後超過20分鐘才能夠再次進睡
  • 4. 睡眠品質差：經常發惡夢
  • 5. 影響日間精力

韓芳提醒，如果上述任何睡眠問題已經出現超過3個月，且開始影響到日常工作表現和生活，均可以歸類為失眠的一種，且要盡快求醫。他亦不建議有睡眠障礙的患者自行服用鎮靜類藥物，恐會導致肌肉鬆弛，加重病情。

睡眠健康｜睡眠不足9大身體變化

據《每日郵報》報道，英國寢具公司「Bensons for Beds」與睡眠研究專家Dr. Sophie Bostock指出，睡眠不足對身體的影響甚廣，過往有研究指出，長期睡眠不足會增加患上心血管疾病、心臟病、肥胖和2型糖尿病。9大主要身體變化如下：

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為免睡眠不足對身體造成影響，專家亦為此建議4招改善

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睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

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