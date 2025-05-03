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餐廳熱話｜食客呻酒店餐廳額外要水被索價$90　怒批職員未事先告知收費熱議

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

食客呻酒店餐廳額外要水被索價$90，怒批職員未事先告知收費熱議。

【餐廳禮儀 / 高級餐廳 / 飲用水】餐廳在客人入座後，通常會詢問是否需要上茶水；而日前有一位美食KOL在Threads分享到酒店餐廳用餐的經歷，席間點叫了一款飲用水，他指餐牌並未明碼標價告知價格，惟結賬時發現水的價格為90元。

事主將此經歷發布至網絡，經轉載後引起網民熱議，不過大多網民認為他缺少在高級餐廳用餐的常識和禮儀，指通常情況店方均不會特別說明，提醒他下次可以點叫另一種水。

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餐廳熱話｜酒店餐廳額外要水被索價$90

樓主稱當日光顧意見酒店餐廳用餐，席間被職員詢問「佢只係問我要咩水」，他答道「still water」，並指當時職員並未告知是否需要收費，亦表示「連幾錢都唔知，menu亦都冇寫」。

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惟結賬時，樓主發現該款水竟收費90元，他形容「大癲」，還表示該款飲用水味道一般，「飲落又唔覺得特別好飲，喎仲要只飲咗2/3」；樓主補充稱無關乎價錢，而是認為餐廳並未標明價格或提醒客人，未保障消費者。

餐廳熱話｜網民：下次講叫tap water唔使加錢

此事引起網民熱議，有人解釋，在高級餐廳用餐，不論是sparkling water（氣泡水）或still water（不含氣泡礦泉水）均為收費項目，如若不想付費「下次記得講tap water（水喉水）」；對於餐廳未告知價格，則有網民解釋「唔話你知就正常，唔通落個order全程報價，到時你又X人睇唔起你」，更有人指餐廳的飲用水要價90屬正常價格，「200都試過」。

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