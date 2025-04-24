KOL靚媽︱被鄭嘉穎1句話決心放棄演戲　陳凱琳為3個仔轉型KOL

【陳凱琳/鄭嘉穎/KOL】現年33歲的陳凱琳與鄭嘉穎育有3子，當年陳凱琳是雙料港姐冠軍，一拍劇就備受力捧，但是演技經常被批評，日前她接受YouTuber頻道《絲打圍爐》訪問時，就坦言視帝老公鄭嘉穎都認為演戲不太適合她，加上做了媽媽後，想更多親子時間，所以放棄拍劇轉型KOL，而且她的事業經營得非常成功，廣告費賺到盆滿缽滿。

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陳凱琳於2013年，參加香港小姐奪得冠軍兼最上鏡小姐，以及2014年度華姐冠軍，日前陳凱琳現身「蝦頭」楊詩敏及連詩雅的YouTube頻道《絲打圍爐》時大談育兒與夫妻關係，她透露曾因拍劇而52小時沒有回家，「真的在公司洗澡，然後馬上去下一組，我發覺如果繼續維持這個生活，應該完全沒時間陪小朋友，所以就轉為現在做的媒體創作。」

陳凱琳大讚老公性格直率

其後陳凱琳透露：「一開始說自己演技等方面，其實不是我說，是我的老公說，他說：『其實我認為演戲不太適合你』，我只能夠說我老公他人前人後是同一個人，他真的是我人生認識過那麼多人之中，最表裡如一，我覺得他是最直率的人，所以他說這句話是因為他覺得別浪費時間，在一些我認為不是你的天賦和你的才華上，當然他包裝後會說我覺得你做自己的內容，或做主持就很適合你，不如你多花點時間在這方面。」

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陳凱琳KOL界廣告銷售額最高

而陳凱琳的轉型決定是十分正確，據市場研究公司admanGo早前公布，2024年第三季IG本地品牌內容廣告銷售額最高KOL Top 10，IG擁78.3萬粉絲的陳凱琳（Grace）跟去年一樣居榜首，除了嬰孩用品，Grace亦深受不同類型的廣告商歡迎。

據知，Grace去年獲32個品牌贊助，勁吸千萬酬勞。此外，她曾奪得年度「品牌最愛」殊榮，隨時搵錢多過老公！

而Grace除了用心經營KOL事業外，她也經常分享湊仔日常，與仔仔去行山及親親大自然，而且多數以英語交談，轉型後令她更多時間陪3個仔仔及老公。她在節目中表示自己以「放任式」育兒，一家人就住新界，而且常常去接觸大自然，仔仔不怕昆蟲，甚至連蟑螂都不怕！

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