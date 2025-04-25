HER2基因突變肺癌癌細胞惡且生長快　新型標靶藥物助精準抑制腫瘤

香港每年平均有逾五千宗肺癌新症，當中的病情各有差別；現時的肺癌治療方向也不再單一，主診醫生會因應不同個案的癌症期數及腫瘤特性，制定個人化的治療方案。以基因突變肺癌為例，HER2基因突變是一種惡化速度較快的類型，治療不僅需要精準且具攻擊性，更要迅速展開，以期盡早抑制腫瘤生長。近年面世的標靶藥物「抗體藥物複合體」，便有助達到以上的治療目標。

六十歲的黃先生（化名）去年確診肺癌，雖然當時他曾接受抽針檢查，但並未進行全面的次世代基因測試，因此未能完全掌握腫瘤的特性。主診醫生曾建議他再次接受相關檢查，但他拒絕並想盡早開始治療，於是開始了第一線的化療和免疫治療。然而，治療至第二、三周期時，他的症狀再次出現，出現心口疼痛，癌指數也隨之回升。

基因測試 助確立治療方向

為了確立第二線治療方向，黃先生最終願意接受抽針檢查。檢查結果證實他的癌細胞帶有HER2基因突變，隨後開始針對這種基因突變的標靶治療，療效顯著。X光檢查顯示，他的腫瘤明顯縮小，咳嗽及呼吸困難等症狀也得到紓緩。

臨床腫瘤科專科醫生謝慧珊指出，以上個案恰好說明，如今癌症治療講求個人化。以肺癌為例，除了細分不同類型外，患者的腫瘤也具有各自不同的特性或基因變異。基因測試已成為當前診斷的標準做法，次世代基因組測序能夠同步分析上千個腫瘤基因，令醫生能根據每名患者的腫瘤特徵進行精準分析，從而度身訂造治療方案。

當基因發生突變，會導致細胞運作失衡，進而不受控制地生長，形成腫瘤。要確定那種基因出現突變，需進行基因測試。這項測試需要採用腫瘤活組織樣本或液態（血液）活組織進行檢驗，測試結果準確度高。以肺癌為例，基因突變的種類眾多，個案中的HER2基因突變便是其中之一，約佔非小細胞肺癌患者的2%至4%。

抗體藥物複合體 鎖定腫瘤

「HER2基因突變患者的疾病進展速度較快，惡性程度較高，對化療及免疫治療的反應相對較差。即使接受若干療程後，症狀仍可能持續，腫瘤也可能沒有縮小或在短時間內急速生長。因此，治療必須與時間競賽，及早抑制腫瘤。針對這個情況，用於第二線治療的標靶藥物抗體藥物複合體（antibody-drug conjugate, ADC）能夠發揮作用，有效打擊腫瘤。」謝醫生說。

謝醫生提到的抗體藥物複合體，是近年治療HER2基因突變肺癌的新型藥物，它是一種複合藥物，結合化療和標靶藥物的特性，能夠辨識並鎖定腫瘤細胞表面的特定抗原，使藥物能夠運送至腫瘤附近而進行治療，同時減少對正常組織的傷害。她說，患者在用藥後，腦瘤體積縮小及病情惡化的速度均有顯著改善，且副作用也比傳統化療少。

謝慧珊醫生提醒︰肺癌的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最適合個人病情的治療方案。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生 謝慧珊

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