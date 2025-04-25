  • 24°C
香港時間：2025425日 (五) 08:15

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

HER2基因突變肺癌癌細胞惡且生長快　新型標靶藥物助精準抑制腫瘤

醫健人物

發布時間： 15 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港每年平均有逾五千宗肺癌新症，當中的病情各有差別；現時的肺癌治療方向也不再單一，主診醫生會因應不同個案的癌症期數及腫瘤特性，制定個人化的治療方案。以基因突變肺癌為例，HER2基因突變是一種惡化速度較快的類型，治療不僅需要精準且具攻擊性，更要迅速展開，以期盡早抑制腫瘤生長。近年面世的標靶藥物「抗體藥物複合體」，便有助達到以上的治療目標。

六十歲的黃先生（化名）去年確診肺癌，雖然當時他曾接受抽針檢查，但並未進行全面的次世代基因測試，因此未能完全掌握腫瘤的特性。主診醫生曾建議他再次接受相關檢查，但他拒絕並想盡早開始治療，於是開始了第一線的化療和免疫治療。然而，治療至第二、三周期時，他的症狀再次出現，出現心口疼痛，癌指數也隨之回升。

基因測試 助確立治療方向

為了確立第二線治療方向，黃先生最終願意接受抽針檢查。檢查結果證實他的癌細胞帶有HER2基因突變，隨後開始針對這種基因突變的標靶治療，療效顯著。X光檢查顯示，他的腫瘤明顯縮小，咳嗽及呼吸困難等症狀也得到紓緩。

臨床腫瘤科專科醫生謝慧珊指出，以上個案恰好說明，如今癌症治療講求個人化。以肺癌為例，除了細分不同類型外，患者的腫瘤也具有各自不同的特性或基因變異。基因測試已成為當前診斷的標準做法，次世代基因組測序能夠同步分析上千個腫瘤基因，令醫生能根據每名患者的腫瘤特徵進行精準分析，從而度身訂造治療方案。

當基因發生突變，會導致細胞運作失衡，進而不受控制地生長，形成腫瘤。要確定那種基因出現突變，需進行基因測試。這項測試需要採用腫瘤活組織樣本或液態（血液）活組織進行檢驗，測試結果準確度高。以肺癌為例，基因突變的種類眾多，個案中的HER2基因突變便是其中之一，約佔非小細胞肺癌患者的2%至4%。

抗體藥物複合體 鎖定腫瘤

「HER2基因突變患者的疾病進展速度較快，惡性程度較高，對化療及免疫治療的反應相對較差。即使接受若干療程後，症狀仍可能持續，腫瘤也可能沒有縮小或在短時間內急速生長。因此，治療必須與時間競賽，及早抑制腫瘤。針對這個情況，用於第二線治療的標靶藥物抗體藥物複合體（antibody-drug conjugate, ADC）能夠發揮作用，有效打擊腫瘤。」謝醫生說。

謝醫生提到的抗體藥物複合體，是近年治療HER2基因突變肺癌的新型藥物，它是一種複合藥物，結合化療和標靶藥物的特性，能夠辨識並鎖定腫瘤細胞表面的特定抗原，使藥物能夠運送至腫瘤附近而進行治療，同時減少對正常組織的傷害。她說，患者在用藥後，腦瘤體積縮小及病情惡化的速度均有顯著改善，且副作用也比傳統化療少。

謝慧珊醫生提醒︰肺癌的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最適合個人病情的治療方案。

臨床腫瘤科專科醫生 謝慧珊

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

欄名 : 健康專家專欄

最新專欄文章

糖尿病｜糖尿病治療新方向 研究證新型降糖藥物保護心腦血管療效更顯著
2025/04/24
糖尿病｜糖尿病治療新方向 研究證新型降糖藥物保護心腦血管療效更顯著
腦中風｜中風破壞腦功能致認知能力受損　新型藥物有助延緩惡化
2025/04/17
腦中風｜中風破壞腦功能致認知能力受損　新型藥物有助延緩惡化
蟹足腫｜聯合手術電療有效治療蟹足腫　復發率大幅降低
2025/04/17
蟹足腫｜聯合手術電療有效治療蟹足腫　復發率大幅降低
生蛇｜頭痛可由生蛇引起嚴重可致脫髮　及早接種疫苗提升保護力
2025/04/16
生蛇｜頭痛可由生蛇引起嚴重可致脫髮　及早接種疫苗提升保護力
春夏季注意丨4月要防新冠肺炎病毒恐損心臟　勿當普通感冒
2025/04/15
春夏季注意丨4月要防新冠肺炎病毒恐損心臟　勿當普通感冒
健康問題 癌症 咳嗽 肺癌

最高瀏覽

英年早逝｜美國前童星驚傳驟逝終年24歲　揭陳屍河岸一屍兩命　曾演出電影《挪亞方舟》
英年早逝｜美國前童星驚傳驟逝終年24歲　揭陳屍河岸一屍兩命　曾演出電影《挪亞方舟》
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
急症室最長等候時間（04月25日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月25日 時間04:05）
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽