謝霆鋒演唱會｜場中間鋼鐵支柱阻視線　有觀眾不滿沒公布實際座位圖

月初啟德體育園Coldplay演唱會舉行後，引發付費過千元，但沒告知坐在視線受阻位置的情況。今日（24日）歌手謝霆鋒在主場館舉行演唱會，有入場觀眾不滿大會沒有公布實際座位圖，另有視線受限座位觀眾反映，收到的購票確認電郵沒有標明為受限坐位。

Coldplay 演唱會有觀眾反映花費數千元購買門票，在但坐在完全看不見到主唱的近後台位置。啟德主場館今再舉行演唱會，有不少觀眾入場支持謝霆鋒。

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觀眾指視線受阻座位應便宜些

香港觀眾黃小姐購買了兩張1,380元視線受限座位，此價位為最貴的種類。她表示經Cityline購買時，僅得知為視線受限座位，非受限位置已售罄，「鍾意佢（謝霆鋒），無辦法，買到就咁。」她不滿大會沒有公布實際座位圖，「唔知擋到咩程度，最貴都擋唔合理」，認為視線受限座位應定價便宜一點。參考Cityline網站，視線受限座位與普通座位價錢一樣，並無特別折扣或定價。

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羅先生偕弟弟入場，二人在記者提醒下，才發覺手持視線受限座位門票。二人坐在最側的507段。哥哥羅先生稱購買時沒有選擇視線受限座位，不清楚門票為甚麼會是視線受限位。「如果唔係都唔會買，就像開盲盒，（如果看不到）只是聽歌不如在家睇YouTube。」他感到不滿，入場前表示視情況不排除向消委會或者歌手的經紀公司投訴座位問題。

及後他反映座位比想像中好，可以看到歌手本人，不打算投訴。他提供的照片顯示，主辦將與主舞台成同一視線的座位蓋上黑布，最側邊的座位亦可以看到舞台，視線角度較Coldplay演唱會為佳。

同時有歌迷就反映，即使事先得知購買視線受限座位，確認購買電郵卻沒有標明是視線受限。

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有不少粉絲抱着志在入場參與的心態，也有歌迷不介意坐在視線受限座位，內地歌迷張小姐表示不介意坐在側邊，志在支持。來自東莞的楊小姐雖然坐在一般座位，不過表示即使是視線受阻座位，她都會付款購買以支持喜歡多年的歌手。

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