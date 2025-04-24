浙港合作｜積極支持浙江高新技術企業赴港上市融資　適時加密來往浙港航綫

浙港確立13項重點合作領域，涉51個項目，包括積極支持浙江高新技術企業赴港上市融資；適時加密杭州、寧波、溫州機場的香港航綫；加強文旅交流和合作等。

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特首李家超今日（24日）與浙江省委書記王浩共同見證「浙港合作會議」機制正式成立，雙方在會上簽署一系列合作文件，就13個範疇的合作方向達成共識，包括共建「一帶一路」及商貿投資、金融、科技創新、航空、法律和爭議解決、文化和旅遊、教育、青年發展、醫療衞生和中醫藥、環境保護、住房安居及人才和公務員交流。

金融方面，支持浙江省會同港交所、有關證券機構組織開展業務培訓，解答企業對赴港上市的疑問。鼓勵浙江省企業和在港金融機構進行交流合作，針對浙江省已在港上市和擬赴港上市企業提出的具體訴求，積極幫助對接在港金融機構，主動做好相關服務工作。

積極構建雙向科技金融投融資通道

科創方面，將共同推進浙港兩地技術研發合作。重點圍繞智慧城市、人工智能、金融科技、生物醫藥、微電子、新材料、新能源等重點領域，支持浙港兩地高校、科研機構、企業聯合開展關鍵核心技術攻關、戰略性新興產業佈局和未來產業發展培育，共同申報國家級重點科研項目、 「內地與香港聯合資助計劃」等研發合作。

另積極構建雙向科技金融投融資通道，包括積極支持浙江高新技術企業赴港上市融資、發行本外幣債券，鼓勵港資金融機構參與浙江合格境外有限合夥人（簡稱「QFLP」）和合格境內有限合夥人（簡稱「QDLP」）的試點。

推動義烏機場恢復香港航線

航空方面，浙港雙方同意根據市場情況，適時加密杭州、寧波、溫州三大機場的香港航綫，並推動義烏機場恢復香港航綫；亦支持香港國際航空學院向浙江省機場人員提供與機場管理相關的培訓。

青年方面，積極探討在「內地專題實習計劃」下共同開展位於浙江省的精品實習項目，為香港青年提供在國家一級文化、自然保育或科研單位實習的機會。

浙港合作方向（部分） 共建「一帶一路」及商貿投資 —推動浙港兩地在專業服務領域的合作。支持引進香港管理諮詢、會計、設計、法律及爭議解決等服務機構。

—繼續積極推動兩地在知識產權方面的宣傳合作和研討交流。 金融 —支持浙江省會同香港交易及結算所有限公司、有關證券機構組織開展業務培訓，解答企業對赴港上市的疑問。

—鼓勵浙江省企業和在港金融機構進行交流合作。 科技創新 —共同推進浙港兩地技術研發合作。支持浙港兩地高校、科研機構、企業聯合開展關鍵核心技術攻關、戰略性新興產業布局和未來產業發展培育。

—積極構建雙向科技金融投融資通道。積極支持浙江高新技術企業赴港上市融資、發行本外幣債券等。

—鼓勵與支持浙港兩地科技力量牽頭參與科技合作平台建設，並成立研發中心等。 航空 —根據市場情況，適時加密杭州、寧波、溫州三大機場的香港航線。

—加強浙港兩地機場人員交流機場先進管理經驗。 法律和爭議解決 —繼續積極支持兩地律師事務所開展合夥聯營、互設分支機構。

—推進兩地仲裁機構在國際貿易、投資、海事海商等領域民商爭議仲裁業務的合作。

—支持和促進兩地法律、仲裁、調解等專業服務拓展交流平台。 文化和旅遊 —加強兩地的文旅交流和合作。

—加強浙港兩地文博及文化藝術機構交流合作，共同舉辦國際展覽。 青年發展 —積極探討在內地專題實習計劃下共同開展位於浙江省的精品實習項目。

—支持香港青年到浙江創新創業基地開展短期體驗項目。 醫療衞生和中醫藥 —加強雙方在臨床醫學人才、基層衞生、醫院管理等方面的交流合作。

—支持香港服務提供者依法發展浙港合資、合作醫療機構和獨資醫療機構。

—加快兩地中醫藥學術和人才交流，加強在中醫藥國際標準化領域的合作。 住房安居 —雙方就創新房屋科技、智能建造、節約資源、低碳減排等方面開展交流合作。 人才和公務員交流 —加強與香港等名校的聯繫溝通。

—繼續推動和深化兩地公務員交流，並在中央港澳工作辦公室指導下，推展新一輪交流計劃。 便利港人在內地發展 —為港人在浙學習、就業、生活提供更多便利。

—探索擴大港澳居民來往內地通行證在浙各項政務、公共服務事項上的便利化應用。

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