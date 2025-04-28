碳中和｜學生團隊創意工程設計　馬路化身「拿破崙蛋糕」發電系統

44間中學逾320名中二至中五學生參與工程比賽，設計創新綠色解決方案，助香港達至碳中和。

賽事由奧雅納工程顧問與青年成就香港部合辦，學生團隊可循綠色建築、綠色交通和綠色能源三方向設計解決方案。奧雅納義工以專業知識提供指導，帶領學生參與工作坊。

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商科學生在指導下參賽

大會早前選出9支入圍隊伍，工程設計可以達到減排減碳效果。其中聖羅撒書院隊伍提出改造馬路成為三層發電系統的構思，隊員胡凱晴表示，該設計構想如「拿破崙蛋糕」，第一層是以車輛與地面磨擦產生的靜電發電，第二層是在地底設置小型發電裝置，靠車輛駛過產生的重力發電，第三層是在馬路設置多個小型孔收集雨水，以地底的水流發電。

本身是奧雅納工程顧問能源工程師的商界義工陳嘉恩表示，外國已經證明這3種發電方式在技術上可行，雖然靜電發電和重力發電產生的電量較微，但水力則可產生大量電力。

胡凱晴又指，她和隊友均修讀商科，沒有理科知識，這次比賽讓她們學到新一門學科，「製作過程好好玩，好似做實驗般，很有啟發性。」

拔萃女書院研水流散熱 減冷氣耗電

拔萃女書院隊伍提出使用自然通風及瀑布式水流系統的建築設計，以水流吸收熱力達至散熱效果，減低使用冷氣機的耗電及碳排放。隊員張芷琪表示，她們參考了宋明時期的屋頂建築設計，發現透過屋頂斜坡的水流，可以起到降溫效果，並透過實驗，以香港的天氣計算，可以成功降低3至5度，而那些水可以循環再用，「我們計過冷氣機的用電量，是水泵用電量的4倍，所以這系統可以有效節能。」

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研利用飛機升降氣流發電

聖公會聖本德中學隊伍則提出以機場風力及雨水收集計劃，將飛機升降的高速氣流轉化為電力，並可收集雨水作循環利用，期望可減低機場碳排放。隊員張雯樂說：「有一晚突然想到，既然飛機有渦輪，機場有這麼多氣流產生，為什麼不去運用它？我們估計只要收集到5至10％的氣流，以機場每日有300幾班航班，足夠提供300幾個3人家庭每日用電量。」

奧雅納工程顧問東亞區總裁楊詠珊坦言，業界盡力達致《香港氣候行動藍圖2050》的碳中和目標，但並不容易，形容今次比賽年輕人所展現的創意，有助業界思考如何更有效減碳。她認為年輕人思想沒太多侷限，商界義工在指導過程中也有得着。

比賽9支入圍隊伍將於5月3日在將軍澳廣場展示他們的設計，公眾可即場投票，選出最喜愛的設計。

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