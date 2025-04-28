  • 23°C
香港時間：2025428日 (一) 00:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

碳中和｜學生團隊創意工程設計　馬路化身「拿破崙蛋糕」發電系統

港聞

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 金像獎2025 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

9隊學生設計創新綠色解決方案（大會提供）

44間中學逾320名中二至中五學生參與工程比賽，設計創新綠色解決方案，助香港達至碳中和。

賽事由奧雅納工程顧問與青年成就香港部合辦，學生團隊可循綠色建築、綠色交通和綠色能源三方向設計解決方案。奧雅納義工以專業知識提供指導，帶領學生參與工作坊。

點擊圖片放大
+8
+7

商科學生在指導下參賽

大會早前選出9支入圍隊伍，工程設計可以達到減排減碳效果。其中聖羅撒書院隊伍提出改造馬路成為三層發電系統的構思，隊員胡凱晴表示，該設計構想如「拿破崙蛋糕」，第一層是以車輛與地面磨擦產生的靜電發電，第二層是在地底設置小型發電裝置，靠車輛駛過產生的重力發電，第三層是在馬路設置多個小型孔收集雨水，以地底的水流發電。

本身是奧雅納工程顧問能源工程師的商界義工陳嘉恩表示，外國已經證明這3種發電方式在技術上可行，雖然靜電發電和重力發電產生的電量較微，但水力則可產生大量電力。

胡凱晴又指，她和隊友均修讀商科，沒有理科知識，這次比賽讓她們學到新一門學科，「製作過程好好玩，好似做實驗般，很有啟發性。」

拔萃女書院研水流散熱　減冷氣耗電

拔萃女書院隊伍提出使用自然通風及瀑布式水流系統的建築設計，以水流吸收熱力達至散熱效果，減低使用冷氣機的耗電及碳排放。隊員張芷琪表示，她們參考了宋明時期的屋頂建築設計，發現透過屋頂斜坡的水流，可以起到降溫效果，並透過實驗，以香港的天氣計算，可以成功降低3至5度，而那些水可以循環再用，「我們計過冷氣機的用電量，是水泵用電量的4倍，所以這系統可以有效節能。」

點擊圖片放大
+2

研利用飛機升降氣流發電

聖公會聖本德中學隊伍則提出以機場風力及雨水收集計劃，將飛機升降的高速氣流轉化為電力，並可收集雨水作循環利用，期望可減低機場碳排放。隊員張雯樂說：「有一晚突然想到，既然飛機有渦輪，機場有這麼多氣流產生，為什麼不去運用它？我們估計只要收集到5至10％的氣流，以機場每日有300幾班航班，足夠提供300幾個3人家庭每日用電量。」

奧雅納工程顧問東亞區總裁楊詠珊坦言，業界盡力達致《香港氣候行動藍圖2050》的碳中和目標，但並不容易，形容今次比賽年輕人所展現的創意，有助業界思考如何更有效減碳。她認為年輕人思想沒太多侷限，商界義工在指導過程中也有得着。

比賽9支入圍隊伍將於5月3日在將軍澳廣場展示他們的設計，公眾可即場投票，選出最喜愛的設計。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

工程 設計 碳中和 環保措施 可持續發展

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

消委會食油推薦｜消委會21款5星滿分食油推介　花生油/橄欖油/芥花籽油最平$50起
消委會食油推薦｜消委會21款5星滿分食油推介　花生油/橄欖油/芥花籽油最平$50起
金像獎2025賽果︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　《爸爸》劉青雲封影帝《破・地獄》衛詩雅奪影后【不斷更新】
金像獎2025賽果︱《九龍城寨之圍城》獲最佳電影　《爸爸》劉青雲封影帝《破・地獄》衛詩雅奪影后【不斷更新】
急症室最長等候時間（04月28日 時間00:05）
急症室最長等候時間（04月28日 時間00:05）
公屋裝修｜380呎清水公屋15萬變溫馨3房　裝修+淘寶訂傢俬埋單只需呢個數【附流程】
公屋裝修｜380呎清水公屋15萬變溫馨3房　裝修+淘寶訂傢俬埋單只需呢個數【附流程】
金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇
金像獎2025︱《破・地獄》朱栢康奪最佳男配角　激動感謝家人：仲有我天上面嘅老竇