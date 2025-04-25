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謝霆鋒演唱會｜英皇派專員多角度測試視線是否受阻　指鐵架沒大阻礙：霆鋒經常走動

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 15 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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英皇在謝霆鋒演唱會後發布多條影片，顯示「視線受阻位置」其實並無大阻礙。（影片截圖）

謝霆鋒演唱會周四起一連四日在啟德主場館舉行，昨日（24日）是第一場。經過Coldplay事件後，觀眾關心視線會否受阻。英皇在首場演唱會後發布影片，表示已派專員在多個「觀眾視線受阻位」拍攝 ，由於謝霆鋒全場走動，鐵架等物件沒太大阻礙。

英皇指，昨晚特派專員全場於「觀眾視線受阻位」拍攝 ，從觀眾席實拍的角度，檢視這些位置的情況。影片證明，今次謝霆鋒的演唱會，公開發售時，是有小量位置的觀眾視線受阻，但絕非Coldplay的情況。

▼多角度觀看現場情況▼

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Coldplay的兩邊最側位置無法看到台上歌手，但今次謝霆鋒演唱會最側的位置，雖然是側了一點，但仍然看到舞台上演出，而且謝霆鋒經常兩邊走接近觀眾，所以這些位置的觀眾與正面前排一樣，非常近距離見到霆鋒打招呼、唱歌。英皇形容這兩邊的觀眾都開心大合唱及揮手。

前方較遠的位置，受阻的是兩條支鐵架。英皇指演唱會有很多環節，謝霆鋒亦四處走動，因此這些鐵架並不構成大礙。

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