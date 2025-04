香港小姐︱曹敏莉大女暴風式成長被讚可選港姐　13歲Dora曾出英文小說展現文青才華

【曹敏莉 / 曹敏莉女兒 / 香港小姐】現年42歲的2003年港姐冠軍曹敏莉(Mandy)在2010年與金融才俊老公張家傑結婚,夫妻恩愛,育有一女兩子。曹敏莉婚後息影專心相夫教子,仍有在社交平台公開生活點滴,保持與粉絲的聯繫。

雖然已是三孩之母的曹敏莉早非藝人,樣貌及身段依然保養得非常好,隨時也可以幕前演出。日前,她上載一家到泰國旅行的照片,當中曹敏莉在酒店泳池享受日光浴,她的小朋友也在玩樂,當中包括與現時13歲大女Dora的母女合照。

長得亭亭玉立Dora與媽媽如餅印,網民大讚她充滿仙氣,將來可以選港姐。當中照片還包括Dora坐在池邊睇書,甚有文藝氣質。

【香港小姐】曹敏莉豪花六位數字全家坐郵輪 赴私人島嶼享受親子樂

香港小姐︱曹敏莉女兒出小說

曹敏莉曾受訪表示女兒較文靜,喜歡看書和彈琴,志願是成為作家,原來Dora於7、8歲開始愛看書,當中對《哈利波特》等奇幻題材最感興趣,Dora曾在社交平台寫道:「Reading is my cup of tea」。

就讀於漢基國際學校的Dora品學兼優,不只喜歡閱讀也愛寫作,更在2023年出版英文小說,小小年紀已很厲害。

香港小姐︱廿四孝媽咪陪伴左右

身為媽媽的曹敏莉為女兒年紀小小已可出小說感到欣慰,曾在社交平台上載Dora專注地撰寫小說的照片。

當時,曹敏莉並寫道:「多多的恆心,讓我感動,多多從小已愛看書,愛寫作,過去一年,她很努力地去寫她的第一本小說。」之後女兒小說出版,曹敏莉感慨說:「作為媽媽,我感動到有點眼濕濕,希望將來可以將這本翻譯成中文,給更多人看。」

此外,Dora在前年於學校舉行聖誕書攤,廿四孝媽咪曹敏莉亦陪伴左右,Dora在個人社交平台稱:「非常感謝所有在我寫第一部奇幻小說的過程中支持我的朋友,當然,我也很感謝媽媽一直陪在我身邊。」另外,曹敏莉的子女可說多才多藝,當中二仔是籃球健將。

