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香港小姐︱曹敏莉大女暴風式成長被讚可選港姐　13歲Dora曾出英文小說展現文青才華

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撰文： 文體藝online

發布時間： 7 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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曹敏莉大女暴風式成長被讚將來可選港姐。

【曹敏莉 / 曹敏莉女兒 / 香港小姐】現年42歲的2003年港姐冠軍曹敏莉（Mandy）在2010年與金融才俊老公張家傑結婚，夫妻恩愛，育有一女兩子。曹敏莉婚後息影專心相夫教子，仍有在社交平台公開生活點滴，保持與粉絲的聯繫。

雖然已是三孩之母的曹敏莉早非藝人，樣貌及身段依然保養得非常好，隨時也可以幕前演出。日前，她上載一家到泰國旅行的照片，當中曹敏莉在酒店泳池享受日光浴，她的小朋友也在玩樂，當中包括與現時13歲大女Dora的母女合照。

長得亭亭玉立Dora與媽媽如餅印，網民大讚她充滿仙氣，將來可以選港姐。當中照片還包括Dora坐在池邊睇書，甚有文藝氣質。

【香港小姐】曹敏莉豪花六位數字全家坐郵輪 　赴私人島嶼享受親子樂

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香港小姐︱曹敏莉女兒出小說

曹敏莉曾受訪表示女兒較文靜，喜歡看書和彈琴，志願是成為作家，原來Dora於7、8歲開始愛看書，當中對《哈利波特》等奇幻題材最感興趣，Dora曾在社交平台寫道：「Reading is my cup of tea」。

就讀於漢基國際學校的Dora品學兼優，不只喜歡閱讀也愛寫作，更在2023年出版英文小說，小小年紀已很厲害。

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香港小姐︱廿四孝媽咪陪伴左右

身為媽媽的曹敏莉為女兒年紀小小已可出小說感到欣慰，曾在社交平台上載Dora專注地撰寫小說的照片。

當時，曹敏莉並寫道：「多多的恆心，讓我感動，多多從小已愛看書，愛寫作，過去一年，她很努力地去寫她的第一本小說。」之後女兒小說出版，曹敏莉感慨說：「作為媽媽，我感動到有點眼濕濕，希望將來可以將這本翻譯成中文，給更多人看。」

此外，Dora在前年於學校舉行聖誕書攤，廿四孝媽咪曹敏莉亦陪伴左右，Dora在個人社交平台稱：「非常感謝所有在我寫第一部奇幻小說的過程中支持我的朋友，當然，我也很感謝媽媽一直陪在我身邊。」另外，曹敏莉的子女可說多才多藝，當中二仔是籃球健將。

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