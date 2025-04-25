謝霆鋒演唱會︱謝婷婷未能親赴謝霆鋒演唱會感難過　貼兄妹童年照為哥哥打氣拉姑到場撐愛子

【謝霆鋒演唱會/謝霆鋒/謝婷婷】千呼萬喚謝霆鋒演唱會終於開鑼！霆鋒成為第一位亞洲歌手登上啟德體育園主場館開騷，粉絲十分期待見證這個歷史性時刻，不過妹妹謝婷婷卻於開騷前在社交網自爆未能到場支持哥哥，但上載多張兄妹童年照為哥哥打氣，從相片中亦見到小兄妹童年居住的豪華別墅相當富麗堂皇！

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謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒演唱會正式開鑼 媽咪狄波拉到場支持

謝霆鋒啟德演唱會首場昨晚正式開鑼，開場前，場外已聚集大批歌迷，氣氛非常熱烈！到演唱會正式揭幕，謝霆鋒接連獻唱多首經典歌曲，包括《不要說謊》、《改造人》、《活火山》等，加上震撼視覺的舞台效果，全場觀眾High爆！

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霆鋒媽咪狄波拉也有到場撐愛子，她跟現任丈夫鬍鬚Kong一同到場，而且表現High爆！英皇娛樂老闆楊受成更率領旗下藝人捧場，包括容祖兒、蔡卓妍、張敬軒、衛詩雅、關智斌、李幸倪、周勵淇等，絕對是星光熠熠，可謂媲美樂壇頒獎典禮。

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謝霆鋒演唱會︱謝婷婷未能親赴支持感難過

妹妹謝婷婷則在開騷前透露自己身處外地未能到場支持，但貼出多張與哥哥的童年照，隔空為對方打氣，她用英文寫道：「我非常難過，因為我無法親眼看到你的表演，但我的精神會100%陪伴着你，一如既往。去告訴他們這是怎麼做的，哥哥。這將是史詩般的。愛你！！（對於所有要去參加Nic演唱會的人——享受每一秒，並請為Sara（婷婷女兒）和我多加歡呼！！！）」足見兄妹情深！

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謝霆鋒演唱會︱童年住豪華別墅坐名車

從兩兄妹的童年照可見，他們幼年所住的豪華別墅有一個大花園，而且室內裝修華麗。其實霆鋒出身演藝世家，爸爸謝賢（四哥）是影視圈的大人物，據知當年一部電影片酬可以輕鬆買下香港四棟大樓，因此霆鋒曾度過非常奢華的童年時光。

當他還是嬰兒時，四哥和拉姑曾在別墅中接受傳媒訪問，因而曝光室內豪華裝修。影片中，一輛金色勞斯萊斯泊在門前，是謝家當時的座駕，而當時的霆鋒不過5個月大，但嬰兒房空間極大，裡放滿各式各樣的公仔和玩具，生活物質相當優厚！

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