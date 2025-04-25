  • 25°C
香港時間：2025425日 (五) 12:20

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽楊秀惠｜楊秀惠坐完月出關狀態佳　弗爆與閨蜜餐廳約會

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

靚媽楊秀惠坐完月出關狀態佳。

【楊秀惠 / 產後修身 / 中華小姐 / 華裔小姐】靚媽楊秀惠（Vivien）於年初宣布喜訊誕第三胎，自上月完成坐月出關的她，隨即現身不同品牌活動，又頻頻跟閨蜜好友約會，而剛完成坐月的她，身型極速回復苗條，完全不似三子之母。

Vivien曾經分享表示即使多忙湊B，也要好好分配時間，才能繼續兼顧生意及家庭；更重要是不要忘記愛自己、做自己，有時間要打扮靚靚，約朋友吃頓飯奬勵自己，才更有動力前行。

楊秀惠修身秘訣︱靚媽楊秀惠產後火速修身　拍片分享絕密瘦身方法

點擊圖片放大
+6
+5

靚媽楊秀惠｜與靚媽閨蜜約會

近年成功轉型從商的她，果然說得出做得到，見她在社交平台，繼之前為好友陳茵媺（Aimee）慶生後，剛剛又相約另一位靚媽好姊妹岑杏賢（Jennifer）。當中 ，Jennifer 在其IG以story方式分享當晚美食相，又多謝秀惠請客。

觀乎其餐牌，發現原來秀惠揀了餐廳，入選全亞洲五十大最佳餐廳、排行第二名的大班樓，點包括最出名雞油花雕蒸蟹陳村粉、炭火厚切叉燒等，一口氣嘆了十道菜，食得非常盡興；令網友驚嘆二人食量。

楊秀惠寫道：「Half a year later,nothing’s changed ! Same vibres , same laugh ,endless chat ,great company and good food 」原來各有各忙，已經半年沒有見面，難怪有說不盡話題。

點擊圖片放大
+12
+11

楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔　宣布誕第三胎：新的家庭成員

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔　宣布誕第三胎：新的家庭成員
11:14 2025/02/04
楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔　宣布誕第三胎：新的家庭成員
楊秀惠修身秘訣︱靚媽楊秀惠產後火速修身　拍片分享絕密瘦身方法
13:34 2025/02/21
楊秀惠修身秘訣︱靚媽楊秀惠產後火速修身　拍片分享絕密瘦身方法

你可能感興趣

楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔　宣布誕第三胎：新的家庭成員
11:14 2025/02/04
楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔　宣布誕第三胎：新的家庭成員
楊秀惠修身秘訣︱靚媽楊秀惠產後火速修身　拍片分享絕密瘦身方法
13:34 2025/02/21
楊秀惠修身秘訣︱靚媽楊秀惠產後火速修身　拍片分享絕密瘦身方法
楊秀惠 娛樂人物職業 演員 KOL 餐廳 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

英年早逝｜美國前童星驚傳驟逝終年24歲　揭陳屍河岸一屍兩命　曾演出電影《挪亞方舟》
英年早逝｜美國前童星驚傳驟逝終年24歲　揭陳屍河岸一屍兩命　曾演出電影《挪亞方舟》
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
日本地震預言｜日網瘋傳4月26日東京毁滅式地震預言　恐掀30米高海嘯時間地點超詳細
急症室最長等候時間（04月25日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月25日 時間04:05）
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽
大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽