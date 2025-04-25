靚媽楊秀惠｜楊秀惠坐完月出關狀態佳　弗爆與閨蜜餐廳約會

【楊秀惠 / 產後修身 / 中華小姐 / 華裔小姐】靚媽楊秀惠（Vivien）於年初宣布喜訊誕第三胎，自上月完成坐月出關的她，隨即現身不同品牌活動，又頻頻跟閨蜜好友約會，而剛完成坐月的她，身型極速回復苗條，完全不似三子之母。

Vivien曾經分享表示即使多忙湊B，也要好好分配時間，才能繼續兼顧生意及家庭；更重要是不要忘記愛自己、做自己，有時間要打扮靚靚，約朋友吃頓飯奬勵自己，才更有動力前行。

楊秀惠修身秘訣︱靚媽楊秀惠產後火速修身 拍片分享絕密瘦身方法

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靚媽楊秀惠｜與靚媽閨蜜約會

近年成功轉型從商的她，果然說得出做得到，見她在社交平台，繼之前為好友陳茵媺（Aimee）慶生後，剛剛又相約另一位靚媽好姊妹岑杏賢（Jennifer）。當中 ，Jennifer 在其IG以story方式分享當晚美食相，又多謝秀惠請客。

觀乎其餐牌，發現原來秀惠揀了餐廳，入選全亞洲五十大最佳餐廳、排行第二名的大班樓，點包括最出名雞油花雕蒸蟹陳村粉、炭火厚切叉燒等，一口氣嘆了十道菜，食得非常盡興；令網友驚嘆二人食量。

楊秀惠寫道：「Half a year later,nothing’s changed ! Same vibres , same laugh ,endless chat ,great company and good food 」原來各有各忙，已經半年沒有見面，難怪有說不盡話題。

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楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔 宣布誕第三胎：新的家庭成員

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