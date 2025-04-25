著數優惠︱百佳$1換購1盒雞蛋限量5萬盒 再送1萬份禮物或優惠券
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【百佳/佳蛋仔/百便星/優惠】百佳再有優惠！百佳超級市場品牌大使「佳蛋仔BEST GUY」與「百便星EASY」1歲生日，明天（26日）為大家送上一連串慶生活動。除可消費購滿指定金額，以1元換購6隻雞蛋外，更可參與兩隻品牌大使的「生日派對見面會」，打卡之餘更可拎走10,000份免費生日禮物，即刻睇詳情啦！
最新影片推介：
為慶祝「佳蛋仔」及「百便星」的第一個生日，百佳將於他們明天（26日）生日當天，推出限定「$1換購特大啡蛋」，限量50,000盒！同時,「佳蛋仔」將連同「百便星」 於明天結伴連走兩場，現身兩間指定分店進行「生日派對見面會」，與顧客近距離拍照互動，大派共10,000份免費生日好禮！
為讓大家一同感受生日氣氛，百佳把大家耳熟能詳的「百佳歌」由即日起，陸續登上各大音樂串流平台，並帶來全新MV，熟讀MV內容更有機會贏取限量禮品，密切留意百佳Instagram搶先參與！
|百佳一連串慶生活動
生日第1「蛋」：
$1換購特大啡蛋
生日第2「蛋」：
派免費生日好禮
|日期
|時間
|指定分店
|2025年4月26日 (星期六)
|中午12時至下午2時
|荃灣 D‧PARK 愉景新城 FUSION
|下午5時至晚上7時
|九龍塘 又一城 TASTE
生日第3「蛋」：
「百佳歌」登陸各大音樂串流平台
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