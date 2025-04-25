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著數優惠︱百佳$1換購1盒雞蛋限量5萬盒　再送1萬份禮物或優惠券

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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百佳超級市場品牌大使「佳蛋仔BEST GUY」與「百便星EASY」1歲生日，明天（26日）為大家送上一連串慶生活動。

【百佳/佳蛋仔/百便星/優惠】百佳再有優惠！百佳超級市場品牌大使「佳蛋仔BEST GUY」與「百便星EASY」1歲生日，明天（26日）為大家送上一連串慶生活動。除可消費購滿指定金額，以1元換購6隻雞蛋外，更可參與兩隻品牌大使的「生日派對見面會」，打卡之餘更可拎走10,000份免費生日禮物，即刻睇詳情啦！

最新影片推介：

TOPick一分鐘
記者實測｜簡單3步圖片生成動畫AI！　免VPN用手機都整得

為慶祝「佳蛋仔」及「百便星」的第一個生日，百佳將於他們明天（26日）生日當天，推出限定「$1換購特大啡蛋」，限量50,000盒！同時,「佳蛋仔」將連同「百便星」 於明天結伴連走兩場，現身兩間指定分店進行「生日派對見面會」，與顧客近距離拍照互動，大派共10,000份免費生日好禮！

為讓大家一同感受生日氣氛，百佳把大家耳熟能詳的「百佳歌」由即日起，陸續登上各大音樂串流平台，並帶來全新MV，熟讀MV內容更有機會贏取限量禮品，密切留意百佳Instagram搶先參與！

點擊圖片放大
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百佳一連串慶生活動

生日第1「蛋」：

$1換購特大啡蛋

  • 4月26日限定！凡於香港百佳及旗下門市或PNS網購*購物滿$180，即可加 $1 換購1盒6隻，超值牌新鮮啡蛋特大裝（價值$9.9），限量50,000盒！
*GREAT FOOD HALL除外

生日第2「蛋」：

派免費生日好禮





 

  • 「佳蛋仔」及「百便星」於4月26日快閃出現指定分店，舉行兩場生日派對見面會，大派共10,000份免費生日好禮，包括精美禮物或生日皇冠連優惠券！
（只要讚好或追蹤百佳Facebook、Instagram 或Threads，並成功於見面現場與「佳蛋仔」及「百便星」打卡，即可獲得免費生日好禮一份！）
日期時間指定分店
2025年4月26日 (星期六)中午12時至下午2時荃灣 D‧PARK 愉景新城 FUSION
 
下午5時至晚上7時
 		九龍塘 又一城 TASTE

生日第3「蛋」：

「百佳歌」登陸各大音樂串流平台

  • 「百佳歌」 即日起陸續登上各大音樂串流平台，並有全新MV面世，除有關的IG小遊戲，熟讀MV內容及密切留意百佳Instagram搶先參與，贏取限量禮品！

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