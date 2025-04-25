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日本旅遊｜香港快運航空小松首航直擊 4小時香港直達小松輕鬆探索北陸

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香港快運航空往返日本小松的直航航線於日前（24日）首航，更有旅行團搭乘首航班機出發探索北陸！（傅承嘉攝）

香港快運航空於本月24日開通往返日本小松的直航航線，成為全港唯一連接香港與日本石川縣小松機場（KMQ）的定期航班。新航線每週逢周一、四及六提供每周三班往返航班，旅客只需四小時即可從香港直達小松，輕鬆暢遊日本北陸地區，本報記者隨團體驗首航情況。

首航乘客均獲贈禮物包乙個。（傅承嘉攝）

首航航班當日（24日）下午2時正於香港國際機場起飛，首航乘客均獲贈禮物包乙個。航班於當地時間下午6時半時抵達石川縣小松機場（KMQ）。石川縣觀光局派員及一眾吉祥物到場迎接首批抵達的旅客。當地更有由縣政府舉辦的首航歡迎儀式，慶祝航線正式啟航。

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，小松線為香港快運今年開通的第3條日本航線，同時也是香港快運首次進軍日本北陸地區。隨著這條新航線投入服務，香港快運的日本航點網絡已擴展至12個，讓更多旅客盡情暢遊日本各地！

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石川縣以獨特的「慢活」節奏見稱，遠離大城市的繁囂，展現北陸的靜謐與細膩。無論是在小松感受在地生活、暢遊溫泉鄉，還是於金澤品嚐海產、漫步東茶屋街，都能細味傳統與現代交融的悠然時光。下一趟旅程，不妨從小松啟程，深度體驗「慢‧北陸」的獨特魅力。

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