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名人健康丨70歲前TVB綠葉王首談愛女與自己同患一病　眼濕濕問醫生：她會死掉嗎？

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【李國麟/ADHD/】前TVB綠葉王、現年70歲的李國麟現時主力於內地工作，對於早前他的愛女李沅薐親揭父女二人同患一病，他近日亦首於網上開腔回應，並眼濕濕回憶當年一度憂心問醫生「我的女兒會死嗎?」。

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愛女2症狀 意外揭父女同患一病

內地網上頻道近日訪問李國麟，片中李國麟首開腔回應揭發愛女患ADHD的過程:

其實很久以前已覺得為甚麼我的女兒，常常跟她說，說完了很快就忘記了呢？而且讀書時，她平常很努力但就是記不住。這個很奇怪，但她就是平常沒問題，但是你問她就很容易緊張，後來我就覺得是不是她有問題了，就帶她去看醫生。

當醫生告訴他，女兒所患的是患專注力不足(ADHD)這個病症時，而且難以治療時，李國麟哽咽回憶指當時的自己十分痛心，更憂心女兒會否因此有生命之憂:

我這一輩子第一次聽到這個甚麼ADHD，完全不知道（是甚麼病）。我說她是不是會死掉？我也不知道是不是不能治好的。他說對，是很難治好的，哎呀我的心裏很難受。

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李國麟又指，當醫生向他解散ADHD患者的病症時，他非常驚訝這些病症亦有在自己身上出現，意外揭發自己亦是ADHD患者一員:

後來醫生跟我說完ADHD後，我很驚訝，因為我覺得我才是有ADHD，因為他說的每一個情況我都有，我比她還多！

老來得女兒  甘願花巨資讓愛女留英讀書

李國麟於47歲時才老來得女，為了讓愛女李沅薐接受到最好的教育及生活，他一直積極工作賺錢，而他在直播帶貨時「食小龍蝦食到嘴唇發黑」「不顧衛生飲溫泉水」及食「牛糞」火鍋，亦一直令網民非常難忘。事實上他過去便曾指透露，囡囡留英一年使費起碼超過50萬，可見負擔之重。

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ADHD非小朋友「專利」

本港精神科專科醫生熊書揚曾受訪指，65%兒童患者長大後仍有ADHD症狀，兒時「坐唔定、紮紮跳」更會轉化為做事甩漏易分心、「份份工做唔長」、甚至衝動消費等，往往到事業發展受挫，出現情緒問題才能識別，但可透過藥物及認知行為治療控制病情。

她又列出部分常見ADHD症狀：

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她解釋，ADHD源於腦內多巴胺水平失調，去甲腎上腺素失調亦有影響，病人或易專注力失調，難集中精神工作，亦有屬過度活躍，即控制不到個人衝動，部分人屬合成類別則同時有兩種症狀。

熊醫生引述研究指，ADHD病人有機會與遺傳或懷孕時期暴露於風險因素有關，如母親在懷孕期間酗酒、或本身出生時未足月等，大部分人在12歲前已有病徵，部分人尚可憑智能等其他方面能力克服，變相令家人和老師等未必容易識別，「衝動」本質亦可能隨年紀增長而有所減退，惟65%患者長大後仍受症狀困擾，尤其一旦有機會晉升，工作或愈來愈需要組織及集中力，難適應要求下，更有可能出現抑鬱或焦慮等情緒；曾有病人到中年升到較高職位，但被投訴做事無條理，久而久之出現情緒問題，求醫才發現自己年輕時已患ADHD。

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