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食用安全｜檸檬茶倒瀉外賣員街邊「組裝」　目擊者拍片公審：「街邊廚神」

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撰文： 王月明

發布時間： 16 分鐘前

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檸檬茶倒瀉外賣員街邊「組裝」，目擊者拍片公審：「街邊廚神」。

【外賣員 / 食用安全 / 食品衛生】食物的外賣包裝有時未必嚴絲合縫，外賣員送餐途中發生因顛簸致食物飲品倒瀉，未免顧客投訴應當如何應對？

近日，有人在Threads上傳影片，指其見到1名外賣員蹲在街邊，將倒瀉在外賣袋中的檸檬茶裝回杯中，試圖恢復原狀，極其不衛生，他揶揄稱外賣員是「街邊廚神」。

外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」

食用安全｜外賣員街邊「組裝」倒瀉檸檬茶

樓主上傳影片並寫道：「勁！發現街坊廚神個fd，街邊廚神~~~」；據影片可見，1名外賣員正蹲在擺弄兩袋外賣，三個打包盒及另一單外賣被放在地上，身側還停泊了一架單車，相信是他的送外賣代步工具。

外賣員正在嘗試將倒瀉在袋中的茶水，倒回裝有檸檬片的凍飲杯中，企圖「組裝還原」2杯檸檬茶，影片至此結束；不知他最後是否成功「復原」檸檬茶，並將其送至食客手中。

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食用安全｜網民：邊個食客咁唔好彩...

不少網民看過影片後，紛紛對外賣員的做法表示驚訝，「環保加料凍飲（震驚）」、「路邊膠袋合成檸茶，睇得出佢用心製作，必成大器」、「邊個（食客）咁唔好彩」、「在地美食」、「外賣仔當街做手術」。

另外，有人表示正因擔憂發生類似現象，盡量避免點叫外賣，「好怕佢哋偷食、癮君子摷完垃圾再送，同埋等完一輪又送錯大廈/樓層/室」。

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