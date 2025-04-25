機鐵加價︱機鐵加價受營運開支影響　議員擔心「因加得減」或致客量再跌

港鐵機場快綫擬加價9.4%，其中成人八達通票價擬上調至120元，料今年6月內實施。立法會交通事務委員會今日（25日）召開會議，有議員關注機鐵未有用盡載客量，擔心加價會再影響現時機鐵客流量，出現「因加得減」的情況。

港鐵公司常務總監楊美珍指，機鐵自2017年以後，至今已有8年未有調整票價，但近年通脹及能源成本增加，票價與鐵路營運成本上升有一段距離。又指，興建、營運及維修鐵路涉及龐大投資，需要不時檢討票價，確保服務質素。

她承認在過去兩年機場快綫的市場佔有率下跌，指隨著香港國際機場的客運量復蘇，在面對公共基建增加及其他公共交通工具的競爭、商務旅遊模式轉變等多項因素影響下，機鐵載客量至今只恢復至疫情前約7成的水平，預計調整票價後，希望可在2028/29年做到收支平衡。

經民聯議員盧偉國在會上表示，留意到現時愈來愈多旅客及市民選擇使用各種網約車服務，機場快綫正面對其他競爭對手，擔心靠加價去維持營運成本，會出現「因加得減」的情況。

而民建聯議員陳學鋒亦質疑，在現時面對愈來愈多競爭對手的情況下，加價只會令機鐵客量再下跌，建議港鐵應集中吸引商務客。

楊美珍：港鐵正研究推廣及優惠安排

楊美珍指，現時使用機鐵的人士中，旅客及本地市民各佔一半，涉及不同類型的乘客，計劃未來與旅遊社、旅行社平台等合作，針對部分正復甦的市場作推廣吸引旅客來港。

她又指，全世界很少機場在入境大堂可以直接乘坐機場快綫，正積極與不同航空公司商討推廣，包括增加市區登機服務、合作推出聯乘優惠等；亦有與酒店商討，在機鐵站安排接駁巴士，提供點對點服務，方便旅客出遊。

在調整票價的同時，港鐵會同時提供多項機場快綫推廣優惠，滿足不同乘客包括家庭、各地旅客、本地居民等的出行需要，其中機場快綫團體票的票折扣優惠定價不變；今年暑假及聖誕節期間亦會推出小童免費乘車優惠，方便一家大小外遊；並繼續提供即日來回免費回程優惠等。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】