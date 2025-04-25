控煙十招︱排隊等車明年起禁煙　違者罰3千　1情況豁免

控煙法例修訂條例草案刊憲，多項控煙措施將分階段推行，條例草案於下周三（30日）提交立法會首讀及二讀。當中包括排隊等候時禁止吸煙、擴大指定場所法定禁煙區出入口3米，並增加定額罰款至3,000元等。款。

明年1月1日起，將禁止在2人或以上排隊輪候公共交通工具及進入指定處所時吸煙，包括診所、公眾遊樂場地、主題公園等，違者可被處定額罰款，金額與於法定禁煙區違例吸煙一致。另外，在排隊輪候公共交通工具方面，若1人候車時，但車站有地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域同樣禁止吸煙，惟在沒有地面標記、柵欄、結構指示或形成的劃定區域並且為1人候車，則可以豁免。

▲ 醫衞局指，控煙十招將分階段推行，擴大指定場所法定禁煙區範圍，並將罰款提升至3000元。(資料圖片)

車站附近垃圾桶吸煙俗稱「打邊爐」是否觸犯法例，醫衞局副秘書長李力綱表示，法例暫不會無限延伸，若煙民選擇在該區域「打邊爐」不會觸犯法例，但他相信煙民有自覺性，不會在附近吸煙。衞生署控煙酒辦公室主任封螢則指，若車站會出現長人龍，附近的垃圾桶或會搬離該處。被問到俗稱「火車頭」的行走中吸煙問題為何沒有規管，李力綱指不會放棄處理，但需要考慮實際可操作性，將繼續研究相關問題。

院舍學校等門口 3米內禁煙

政府也計劃擴大法定禁煙區至指定處所（幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所或健康中心）的專用出入口3米範圍，並賦權醫務衞生局局長訂立大範圍禁煙區，設定適用條件及豁免情況，如在人群熙攘的區域禁止吸煙，包括禁止邊行走邊吸煙行為等，吸煙罪行定額罰款金額由現時1,500元提高至3,000元，相關政策同樣會在明年起生效。

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另外，修例草案中也建議引入完稅煙標籤制度，預計2025第三季推出先導計劃。李力綱指，打擊私煙放在十招中最優先位置，未完稅煙草所涉罪行的最高罰則由現時罰款100萬元及監禁兩年增加至罰款200萬元及監禁7年。

對於政府提出多項控煙措施修例，議員梁熙表示，支持政府擴大禁煙區及禁止在排隊時吸煙，但認為規管力度不足，因市民最受二手煙影響的是「火車頭」，相關規管未有納入於今次修例中，對此感到失望，期望政府再三考慮禁止「火車頭」，多管齊下減少市民吸入二手煙的機會。

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指定處所出入口禁煙 煙民贊同

煙民Michelle稱，不會在多人的地方或候車時吸煙，所以不論政府如何劃分車站禁煙位置都可以接受，她也贊同擴大法定禁煙區至指定處所的專用出入口3米範圍，指這些區域較多兒童及病人，禁煙很正常。她又指，香港禁煙區較新加坡少，但希望可以效仿日本設吸煙區便利煙民。

另一煙民陸先生指，禁煙是大勢所趨，支持擴大禁煙區，他也不希望自己的兒子吸煙。被問到能否接受吸煙罪行定額罰款升至3,000元時，他認為升幅合適，違規便要承受責罰。

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