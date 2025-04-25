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控煙十招︱控煙十招分階段全數推出　在法定禁煙區吸煙罰款升至3000元

港聞

撰文： 方咏思

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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醫衞局指，控煙十招將分階段推行，擴大指定場所法定禁煙區範圍，並將罰款提升至3000元。(資料圖片)

醫衞局今日（25日）就控煙措施舉行傳媒簡報會，稱控煙十招全數推出，但將分階段推行。其中短期措施包括，引入完稅煙標籤制度、規定售價低於煙草税的煙須證明已課稅、排隊等候時禁止吸煙、擴大指定場所法定禁煙區出入口3米，並增加定額罰款。

當局將引入完稅煙標籤制度生效日期雖尚未制定，但將預計2025第三季推出先導計劃，最快於2026年第四季推出第一階段（不論有否附貼完稅標籤均可同時在市場上出售），目標是2027年第二季全面實施。

文件指，打擊私煙放在十招中最優先位置。在完稅煙加入識別標籤，並加大走私私煙罰則，由現時買賣、管有，最高罰100萬、入獄兩年，提升至罰200萬、監禁七年。

2人排隊等車不能吸煙

禁煙區會擴大至醫院、院舍、學校、幼兒中心的專用出入口的三米範圍內，﻿吸煙罪行定額罰款金額由現時1,500提高至3,000，料在明年1月1日生效。並禁止指定地點排隊吸煙，包括排隊輪候公共交通在2人或多於2人的隊列中輪候登上公共交通工具時做作出吸煙行為，另外，指定登上交通工具地點的劃定範圍內逗留也禁止吸煙，罰款及生效日期與法定禁煙區違例吸煙一致。

另外，早前關於另類煙及加味煙管制爭議不斷，會議中提出，將階段禁止管有另類煙，首階段將於明年4月30日起禁止在公眾地方管有另類煙用物質（即煙彈、加熱煙支及草本煙），而在公眾地方吸用另類煙視作管有另類煙用物質。亦將引入定額罰款3,000，處理管有少量另類煙用物質。

醫衞局副秘書長李力綱指，生效日期是進口及售賣另類煙禁令生效後4年，屆時「食貨尾站唔住腳」。而下一階段將視乎需要考慮採取進一步措施以加強規管，包括延伸禁令，所有場所禁止管有另類煙用物質及禁止管有電子煙機和加熱煙機，生效時間未定。

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